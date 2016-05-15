۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۲۵

امروز و همزمان با روز جهانی ارتباطات؛

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به بهره‌برداری می‌رسد

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند با هدف ارائه خدمات یکپارچه دولتی به مردم امروز همزمان با روز جهانی ارتباطات به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به عنوان پنجره ای برای ارائه خدمات دولتی به مردم با هدف استانداردسازی و مدیریت یکپارچه خدمات دولتی راه اندازی شده است.

این پورتال ارتباطی در فاز نخست بیش از ۲۰۰ سرویس و خدمت دولتی را از بیش از ۶۰ دستگاه اجرایی ارائه خواهد کرد.

در این پورتال شناسنامه خدمات مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه اطلاعات، شرایط، کانال ها و شیوه دریافت این خدمات به شهروندان ارائه خواهد شد.

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند در راستای تسهیل و شتاب بخشیدن به ارائه خدمات دولتی به مردم و شفافیت در اطلاع رسانی این خدمات از سوی سازمان فناوری اطلاعات، راه اندازی شده و قرار است امروز با حضور وزیر ارتباطات فاز نخست آن به بهره برداری برسد.

این درگاه به آدرس iran.gov.ir در دسترس قرار گرفته است و قابلیت دسترسی به پرکاربردترین خدمات از جمله سامانه پاسخگویی ۵۹۱، خدمات شناسنامه ای، طرح ساماندهی مشاغل خانگی و خدمات پستی در آن دیده شده است.

این پورتال در ۴ بخش، خدمات دولت به مردم را به کاربران ارائه خواهد داد و فهرست دستگاه های دولتی و حاکمیتی ارائه دهنده این سرویس ها در این پورتال وجود دارد.

به گزارش مهر، همزمان با ۲۷ اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات، امروز از پروژه های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور رونمایی خواهد شد.

