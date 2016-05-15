به گزارش خبرنگار مهر، درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به عنوان پنجره ای برای ارائه خدمات دولتی به مردم با هدف استانداردسازی و مدیریت یکپارچه خدمات دولتی راه اندازی شده است.

این پورتال ارتباطی در فاز نخست بیش از ۲۰۰ سرویس و خدمت دولتی را از بیش از ۶۰ دستگاه اجرایی ارائه خواهد کرد.

در این پورتال شناسنامه خدمات مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه اطلاعات، شرایط، کانال ها و شیوه دریافت این خدمات به شهروندان ارائه خواهد شد.

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند در راستای تسهیل و شتاب بخشیدن به ارائه خدمات دولتی به مردم و شفافیت در اطلاع رسانی این خدمات از سوی سازمان فناوری اطلاعات، راه اندازی شده و قرار است امروز با حضور وزیر ارتباطات فاز نخست آن به بهره برداری برسد.

این درگاه به آدرس iran.gov.ir در دسترس قرار گرفته است و قابلیت دسترسی به پرکاربردترین خدمات از جمله سامانه پاسخگویی ۵۹۱، خدمات شناسنامه ای، طرح ساماندهی مشاغل خانگی و خدمات پستی در آن دیده شده است.

این پورتال در ۴ بخش، خدمات دولت به مردم را به کاربران ارائه خواهد داد و فهرست دستگاه های دولتی و حاکمیتی ارائه دهنده این سرویس ها در این پورتال وجود دارد.

به گزارش مهر، همزمان با ۲۷ اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات، امروز از پروژه های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور رونمایی خواهد شد.