به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین‌المللی فیلم هوئسکا یکی از سه جشنواره قدیمی و معتبر اسپانیا است که فیلم‌های کوتاه پذیرفته‌شده در بخش مسابقه خود را در سه بخش مسابقه «فیلم کوتاه بین‌الملل»، «فیلم کوتاه آمریکای لاتین» و «مستند کوتاه بین‌الملل» به رقابت می‌گذارد.

فیلم کوتاه «هستی» که از تولیدات انجمن سینمای جوانان تبریز است در بخش مسابقه فیلم کوتاه بین‌الملل چهل و چهارمین دوره این جشنواره با ۲۹ فیلم کوتاه دیگر از سراسر جهان به رقابت خواهد پرداخت. برگزیدگان این بخش رقابتی جشنواره هوئسکا درنهایت شانس دریافت ۵ جایزه «بهترین فیلم کوتاه»، «بهترین انیمیشن کوتاه»، «بهترین فیلم اول»، «جایزه ارزش انسانی» و «جایزه تماشاگران جشنواره» را خواهند داشت. همچنین جشنواره «هوئسکا» یکی از جشنواره مورد تأیید آکادمی اسکار است و فیلمی که موفق به دریافت جایزه اصلی جشنواره شود برای رقابت در مرحله انتخاب فیلم‌های کوتاه اسکار سال آینده به آکادمی علوم و هنرهای سینمای معرفی خواهد شد.

چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم «هوئسکا» ۱۷ تا ۲۵ ژوئن برابر با ۲۸ خرداد تا ۵ تیر در شهر هوئسکای اسپانیا برگزار خواهد شد.

عوامل فیلم کوتاه «هستی» عبارت‌اند از: نویسنده و کارگردان: کمال پرناک، تهیه‌شده در: دانشگاه نبی اکرم تبریز و انجمن سینمای جوانان تبریز، تهیه‌کننده اجرایی: حامد بابایی، بازیگران: نایریکا غلامرضایی، سودا برمایه، مهری بشردوست، صمد آذرخش، تصویربردار: هلی آب پاک، تدوین: حامد بابایی، صدابرداری: محمدجواد سنندجیان، صداگذار: مهدی جعفرزاده.