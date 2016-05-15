۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۵۸

مدیر جهاد کشاورزی مهران خبر داد:

برداشت ۳۰۷تن محصول کلزا از مزارع شهرستان مهران

ایلام-مدیر جهاد کشاورزی مهران از برداشت ۳۰۷تن محصول کلزا از مزارع شهرستان مهران خبر داد و گفت: محصول به دست آمده از کیفیت بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی ایلام، حجت عارف عنوان کرد: ۳۰۷ تن دانه روغنی کلزا با عملکرد متوسط یک هزار و ۴۶۲ کیلوگرم در هر هکتار از مزارع این شهرستان برداشت شده است.

وی اعلام کرد: با توجه به کشت به موقع، تغذیه مناسب و تشویق کشاورزان با برگزاری کلاس‌های آموزشی و ترویجی محصول به دست آمده از کیفیت بالایی برخوردار است.

عارف اضافه کرد: کلزا از جمله زراعت‌های مهمی است که اصلاح و افزایش حاصلخیزی خاک، کنترل بیماری‌های خاکزی، کنترل علف‌های هرز باریک برگ زمین زراعی و همچنین افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی عملکرد گندم از مزایای کشت این محصول بشمار می رود.

وی افزود: گیاه کلزا با حدود ۴۵ درصد روغن و ۳۵ درصد پروتئین در کنجاله از بهترین دانه‌های روغنی است که در زمینه روغن کشی و تغذیه دام و طیور کاربرد دارد ضمن اینکه از دانه روغنی کلزا بیشتر در صنایع غذایی و ساخت روغن خوراکی استفاده می شود.

