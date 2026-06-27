برداشت ۴۲ تن کلزا از مزارع نور

علی غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود نوسانات اقلیمی در هفته‌های ابتدایی فصل رشد، مدیریت مناسب مزارع و همراهی کشاورزان موجب شد میانگین عملکرد این محصول به حدود دو تن در هر هکتار برسد که نسبت به برآوردهای اولیه، نتیجه مطلوبی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه کشت دانه‌های روغنی افزود: توسعه کشت کلزا یکی از برنامه‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید داخلی روغن خوراکی و کاهش وابستگی به واردات است و این محصول می‌تواند نقش مؤثری در تحقق امنیت غذایی کشور ایفا کند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور ادامه داد: کلزا علاوه بر ارزش اقتصادی، مزایای فنی و زراعی قابل توجهی نیز دارد، به طوری که ریشه‌های عمیق این گیاه موجب بهبود ساختمان خاک، افزایش حاصلخیزی اراضی و فراهم شدن شرایط مناسب برای کشت محصول بعدی، به ویژه برنج، می‌شود.

غفاری بیان کرد: قرار گرفتن کلزا در تناوب زراعی، به کاهش جمعیت برخی آفات و بیماری‌های گیاهی، مدیریت بهتر علف‌های هرز و کاهش مصرف کودهای شیمیایی کمک می‌کند و از این منظر، توسعه کشت آن به نفع کشاورزان و پایداری تولید در بخش کشاورزی است.

وی با قدردانی از همراهی بهره‌برداران شهرستان نور گفت: استقبال کشاورزان از اجرای توصیه‌های فنی و استفاده از روش‌های نوین مدیریتی، نقش مهمی در افزایش عملکرد مزارع امسال داشت و تلاش می‌کنیم با استمرار خدمات ترویجی، این روند در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور تصریح کرد: تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز، ارائه آموزش‌های تخصصی و حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود با استقبال بیشتر کشاورزان، سطح زیر کشت کلزا در شهرستان طی سال‌های آینده افزایش یابد.

شهرستان نور به دلیل برخورداری از اراضی مستعد، ظرفیت مناسبی برای توسعه کشت دانه‌های روغنی دارد و کارشناسان معتقدند افزایش تولید کلزا، علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای کشاورزان، گام مؤثری در اصلاح الگوی کشت، حفظ حاصلخیزی خاک و تقویت امنیت غذایی کشور خواهد بود.