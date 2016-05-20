کشت گل محمدی در گلپایگان نیازمند حمایت مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی گل محمدی عصر پنجشنبه در حاشیه برداشت گل محمدی از یک مزرعه پنج هکتاری در بخش حسن آباد گلپایگان، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه یکی از سیاست های جهاد کشاورزی تغییر الگوی کشت است که کشور و کشاورزی از کشت های پرمصرف آب به سمت کشت های کم مصرف برود، اظهار داشت: در راستای تغییر الگوی کشت که در بسیاری از شهرهای کشور دچار کمبود آب هستیم، کشاورزان به راحتی می توانند در مزارعی که خاک خیلی غنی و آب مکفی برای کشاورزی ندارد از کشت های پرمصرف آب پرهیز و به سمت کشت هایی سوق پیدا کنند که نیاز به آب کم دارد.

وی افزود: در راستای بهره برداری از زمین های غیرغنی و دارای آب کم برای کشاورزی، کشت گل محمدی در حال حاضر در اقصی نقاط کشور به ویژه در منطقه مرکزی دیگر شهرستان هایی مانند کاشان، آران و بیدگل می تواند قطب هایی برای کشت گل محمدی باشند.

رئیس جهاد کشاورزی گلپایگان با بیان اینکه کشت گل محمدی نیاز به آب زیادی نداشته و در راستای جذب اشتغال زایی نیز نیاز به نیروی کار دارد، افزود: در مواقع برداشت و فرآوری محصول گل در صنایع تبدیلی نیاز به نیروی کار فزاینده دارد که لازم است با توجه به تولید و رویش انواع گیاهان دارویی و ... برای کشت و فرآوری گل محمدی در گلپایگان نیز اقداماتی صورت گیرد.

تولیدکنندگان گلاب کاشان مشتری گل محمدی گلپایگان هستند

وی تصریح کرد: سطح زیر کشت گل محمدی در حال حاضر در شهرستان گلپایگان خوشبختانه به بیش از ۴۲ هکتار رسیده و با توجه به اینکه مزارع کشت گل محمدی در شهرستان بسیار جوان است و کشاورزان هم از کشت و عملکرد آن راضی هستند و با عنایت به اینکه برخی مناطق شهرستان زمین های خوبی از لحاظ کشت های دیگر محصولات کشاورزی نیست بنابراین کشت گل محمدی با مصرف آب کمتر، بازدهی مطلوب تری نسبت به کشت دیگر محصولات کشاورزی دارد.

گل محمدی با اشاره به اینکه در شرایط ایده آل کاشت و برداشت گل محمدی بین چهار تا ۹ تن در هکتار می توانیم محصول از مزارع برداشت داشته باشیم، افزود: با توجه به اینکه زنبورعسل نیز در این مزارع از شهد این گل ها برای تولید عسل استفاده می کنند و عسل فرآوری شده از گل محمدی بسیار عالی خواهد بود، نگهداری زنبور نیز در کنار این مزارع می تواند بهره مندی مناسب را در برداشته باشد.

رئیس جهاد کشاورزی گلپایگان در پایان یادآور شد: در حال حاضر تولید کنندگان گلاب در شهرستان کاشان از مشتریان عمده گل محمدی تولید شده در شهرستان گلپایگان هستند و استقبال بسیار خوبی نسبت به خرید آن دارند و آنگونه که تولید کنندگان این محصول کشاورزی بیان کرده اند قیمت هر کیلو گل محمدی را در شهرستان گلپایگان حدود ۲۰ هزار ریال بالاتر از نرخ آن در شهرستان کاشان خریدار هستند.

برداشت ۵۰ تن گل محمدی از مزارع گلپایگان

در ادامه استادعلی، کارشناس امور باغبانی جهاد کشاورزی گلپایگان، نیز با اذعان به اینکه هم اکنون در ۵۰ هکتار از سطح زیر کشت گل محمدی این شهرستان یک سوم آن باروری می شود و در حدود پنج تن در هکتار نیز عملکرد دارد، اظهار داشت: برآورد می شود حدود ۵۰ تن گل محمدی در سال جاری از مزارع شهرستان برداشت و رقمی بالغ ۷۰ الی ۸۰ تن گلاب از آن به دست آید.

وی با انتقاد از نبود شرکت های فرآوری و تبدیلی محصول گل محمدی و دیگر محصولات گیاهی در این شهرستان تصریح کرد: در حال حاضر محصولات تولیدی گل محمدی در شهرستان گلپایگان به شهرها و مراکز به ویژه شهرستان کاشان ارسال می شود که این امر با توجه به بُعد زمانی مسافت از کیفیت آن کاسته و مقداری از کسب درآمد تولیدکنندگان را نیز کاهش می دهد.

استادعلی با اشاره به کشت گل محمدی در مزرعه حسن آباد گلپایگان یادآور شد: با توجه به جوان بودن فعالیت کشت گل محمدی در این مزرعه پیش بینی می شود حدود سه تن در هکتار محصول از آن برداشت شود و با توجه به اینکه این فعالیت در شهرستان سابقه زیادی ندارد لذا کارگر ماهر نیز در این زمینه کم بوده و کارگران فصلی مهارت چندانی در چیدن این محصول ندارند.

کارشناس امور باغبانی جهاد کشاورزی گلپایگان قیمت گل تازه محمدی را بین هشت هزار تا ۱۲ هزار تومان برآورد کرد و گفت: قیمت برداشت گل محمدی برای هر کارگر ۲۰ هزار ریال در هر کیلوگرم است و در شهرستان گلپایگان با توجه به وضعیت آب و هوایی سال جاری برداشت آن از اواسط اردیبهشت ماه شروع شده و تا ۱۰ خردادماه ادامه خواهد داشت.

کشت گل محمدی بهره وری اقتصادی بالایی دارد

در ادامه محسن ابراهیمی متصدی مزرعه کاشت گل محمدی با اشاره به اینکه زمین این مزرعه فاقد بازدهی محصولات کشاورزی رایج در این شهرستان بود، اظهار داشت: به لحاظ پایین بودن غنی زمین و آب موجود برای کشاورزی در این مزرعه با راهنمایی جهاد کشاورزی شهرستان، تغییر الگوی کشت دادیم و به سمت کشت گل محمدی که نیاز به آب کمتر و کشت سالیانه ندارد و بهره وری اقتصادی بهتر نیز خواهد داشت، اقدام کردیم.

وی تصریح کرد: پیش بینی پنج تا هفت تن برداشت گل محمدی را از این مزرعه داریم که به لحاظ اقتصادی بسیار مناسب و ایده آل است و در صورت زدودن مشکلاتی که در روند تولید این محصول وجود دارد از جمله نبود زیرساخت های لازم برای فرآوری و تبدیل این محصول، امیدواریم تمهیداتی از سوی مسئولین ذیربط اندیشیده شود.

این کشاورز در پایان با ابراز خرسندی از کشت گل محمدی در این مزرعه اظهار کرد: امیدواریم با توجه به بازدهی خوبی که کشت گل محمدی در این منطقه از این شهرستان با توجه به موارد مورد اشاره دارد بتوانیم شاهد دگرگونی در کشاورزی شهرستان بوده و با مصرف کم آب در شرایط حال که خشکسالی فراوانی منطقه را دربرگرفته بتوانیم ضمن تولید این محصول با بکارگیری نیروی کار فصلی زمینه اشتغال را در برداشت و در صورت ایجاد تمهیدات لازم نیروی کار را در صنایع فراوری و تبدیلی مورد استفاده قرار دهیم.