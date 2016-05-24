درگیری پلیس بلژیک با معترضان به اصلاحات اقتصادی دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دیلی صباح،‌ روز سه شنبه گروهی از مردم بلژیک در بروکسل علیه سیاستهای ریاضتی دولت راستگرای این کشور تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.

پلیس بلژیک نیز در برخورد با این معترضان از ماشین آب پاش استفاده کرد.

برخی گزارشها حاکی از آنست که در جریان این تظاهرات، یک گروه صدنفری از معترضان ماسک زده از جمعیت شصت هزار نفری تظاهرکنندگان جدا شده و به سمت پلیس ضد شورش اشیایی را پرتاب می کردند که این امر سبب شد افسران پلیس بلژیک از ماشین آب پاش برای عقب راندن آنها استفاده کنند.