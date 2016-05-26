هیئت کاراته به عنوان هیئت برتر ورزشی قم در سال ۹۴ معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از هیئت‌های ورزشی برتر استان قم چهارشنبه شب در سینما وتوس قم برگزار شد و هیئت کاراته به عنوان هیئت برتر سال ۹۴ اعلام شد.



در این مراسم که با حضور با حضور رامین احمدی طباطبایی مدیرکل دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و احد جمالی معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در سینما وتوس قم برگزار شد ۱۱ هیئت ورزشی برتر در شاخص‌های مختلف تجلیل شدند.



در مراسم تجلیل از هیئت‌های ورزشی برتر استان قم مسئولان اداره کل ورزش و جوانان قم و روسا، نواب رئیس و دبیران هیئت‌های ورزشی حضور داشتند که در این میان مسئولان اداره کل ورزش و جوانان به بیان آمار عملکرد هیئت‌های ورزشی در بخش‌های همگانی و قهرمانی پرداختند.



هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی در شاخص توسعه عمومی، هیئت هندبال در شاخص برگزاری دوره‌های آموزشی، هیئت دو و میدانی در شاخص ورزشکاران سازمان یافته، هیئت تکواندو در شاخص کیفیت بخشی و رعایت استانداردهای برگزاری مسابقات ورزشی و هیئت انجمن‌های ورزشی در شاخص امور بانوان به عنوان هیئت‌های ورزشی در شاخص‌های ویژه معرفی شدند.



هیئت کاراته نیز به عنوان هیئت برتر در همه شاخص‌ها معرفی شد و هیئت تنیس روی میز، هیئت فوتبال، هیئت کشتی، هیئت ورزش‌های رزمی و هیئت پرورش اندام و بدنسازی هیئت‌های دوم تا ششم برتر استان معرفی شدند.



امتیاز کسب شده توسط ۴۰ هیئت ورزشی از مجموع ۴۰ هزار امتیاز آیین نامه ارزشیابی ۲۱۷۰۰ امتیاز بوده است.