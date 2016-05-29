ظریف با وزیر خارجه لهستان دیدار کرد/امضای یادداشت تفاهم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لهستان، محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان دقايقي پيش با حضور در وزارت خارجه لهستان با ويتولد واشچيكوفسكي وزير خارجه اين كشور ديدار كرد.

در این دیدار سند يادداشت تفاهم مشترك رايزني هاي سياسي دو كشور توسط ظريف و وزير خارجه لهستان به امضا رسيد.

اين سند تمهيد و زمينه اي را براي همكاري هاي منظم تر و كامل تر دو كشور در عرصه هاي مختلف از جمله سياسي اقتصادي و فرهنگي فراهم ميكند.

اين يادداشت تفاهم چارچوبي براي همكاري هاي آينده ايران و لهستان خواهد بود.

همچنين وزير امور خارجه كشورمان امشب در ضيافت شام همتاي لهستاني خود شركت خواهد كرد.