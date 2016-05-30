خاطرات رهبرانقلاب از امام خمینی(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «عبدصالح خدا» در قالب تازه‌ترین اثر موسسه انتشارات صهبا، برشی از زندگی و سیره امام خمینی(ره) را در کلام مقام معظم رهبری برای مخاطبان عرضه کرده است.

مطالب و اظهارنظرهای نقل شده از رهبر انقلاب اسلامی در این کتاب بر مبنای بخشی از مصاحبه‌های انجام گرفته ایشان است که پیش از این به صورت کامل در دو کتاب «شرح اسم» و «مشهد از مقاومت تا پیروزی» و نیز سخنرانی‌‌های سالانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایام مختلف سال از جمله چهارده خرداد ماه و نیز دیدارهایشان با ستاد برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام(ره) و نیز خاطرات نقل شده از ایشان در کتاب «مدح خورشید» انتخاب شده است.

این کتاب با چنین محتوایی در دو بخش نهضت اسلامی و نظام اسلامی تنظیم شده است. در فصل اول مطالب طبق سیر تاریخی مطالب با موضوعاتی مانند مقام علمی و تاثیر اخلاقی، شروع دوران مبارزه، حادثه مدرسه فیضیه، واقعه ۱۵ خرداد ۴۲، حصر و تبعید، مرحله جدید مبارزه، بازگشت به ایران و روزهای آخر حیات رژیم را در برمی‌گیرد و در فصل دوم با عنوان نظام اسلامی موضوعاتی مانند چهره رهبر و زمامدار، ایستادگی در مقابل دشمنی‌ها، عطوفت امام، صدور انقلاب، مردمی بودن، زاهد و عارف بودن و... و. مورد توجه قرار گرفته است.

این کتاب همچنین برای شفاف‌تر شدن روایت خود تصاویر، گزارش‌های شهربانی و ساواک و برخی ضمائم دیگر به انتهای این اثر افزوده شده است

این کتاب را موسسه انتشارات صهبا با همکاری مرکز اسناد انقلاب اسلامی با قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر کرده است.