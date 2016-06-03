کیخسرو خروش، هنرمند نقاش که چندین پرتره از امام خمینی(ره) کشیده است و آثار شهدای او در موزه شهدا نگهداری می شود درباره خلق این آثار به خبرنگار مهر گفت: در همان سال اول انقلاب اسلامی و با ورود امام خمینی به ایران از شاگردی که در کلاس خوشنویسی داشتم و کارمند وزارت فرهنگ و ارشاد بود خواستم از عکس های امام خمینی(ره) برایم بیاورد تا نقاشی کنم. یک عکس سیاه و سفید که در آن میکروفن جلوی امام بود برایم آورد و اولین پرتره من از ایشان از همان عکس بود فقط میکروفن را حذف کردم و از عکس دیگری دست های ایشان را کشیدم.

وی ادامه داد: من برای دلم این کار را کشیدم اما بعد حاج آقا کاشفی که مدیر موزه شهدا در آن زمان بودند به من گفت از هر هنرمند یک تا دو اثر برای موزه می گیریم و از من هم کار خواست که من گفتم چنین پرتره ای دارم. بعد این اثر به نهاد ریاست جمهوری رفت و از من تقدیر شد. الان هم همانجاست. یک مبلغی هم بعدا به من پرداخت کردند.

کیخسرو خروش درباره دیگر پرتره هایی که از امام کشیده نیز توضیح داد: من حدود ۶ پرتره از امام کشیده ام که البته سفارشی بود و حتی چند وقت پیش یک کلکسیونر دار از من خواست چنین پرتره ای بکشم. برای کشدن این پرتره ها عموما از عکس هایی که در دسترسم است استفاده می کنم ولی عکس هایی که با فلاش عکاسی نشده باشد چون نورش طبیعی نیست و من می خواهم کارهایم سایه روشن طبیعی داشته باشد.

وی ادامه داد: گرچه کارهای بعدی را سفارشی کشیدم ولی همه را با حال خودم و علاقه شخصی کشیدم. من سفارشی بودن را در نظر نگرفتم بلکه با ذوق خودم آثار را خلق کردم.

این نقاش پیشکسوت در پایان با انتقاد از اینکه موزه شهدا علیرغم قولی که چند بار داده اما نقاشی ها را چاپ نمی کند، گفت: من به سفارش موزه شهدا ۱۷ تابلو کشیدم که الان هم در موزه شهدا هستند. آنها قول داده بودند مجموعه کارها را چاپ کنند ولی تا امروز این اتفاق نیفتاده است.

کیخسرو خروش که در پنجمین حراج تهران یکی از آثارش به قیمت ۹۵ میلیون تومان به فروش رسید دارای درجه ممتاز خوشنویسی و دکترای افتخاری هنر است. کتابت دیوان حافظ، فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر، وصیت نامه امام، خسرو و شیرین نظامی، چهارمقاله عروضی سمرقندی و مثنوی پیر و جوان از جمله آثار هنری استاد خروش در حوزه خوشنویسی است.

خروش نقاشی را نزد استاد حیدریان آموخته و حیدریان از پروردگان مکتب کمال الملک است از این رو آثار این چهره ماندگار هنر، اهمیت و منزلتی خاص دارد.

استاد خروش پرتره های متعددی را از امام خمینی(ره) بر پرده نشانده اما هر کدام از آنها، تازگی و ویژگی های ممتازی دارند. اثر اخیر در ابعاد ۱۰۰ × ۱۲۰ طراحی شده و هم اکنون در اختیار موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) است.