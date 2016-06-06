خزان بهاری شهرداران گلستان در راه است

خبرگزاری مهر، گروه استانها – زهرا بهرامی: اوایل اردیبهشتماه امسال بود که برخی از سایتهای خبری از قوت گرفتن طرح استیضاح شهردار گنبدکاووس خبر دادند. مساله ای که با تکذیب علی پورمندی رئیس شورای شهر گنبدکاووس رو به رو شد.
اما در فاصله کمتر از یک ماه (۲۸ اردیبهشت) ۱۵ سؤال اعضای شورای شهر بر پایگاه اطلاعرسانی شورای اسلامی شهر منتشر شد و چند روز بعد و پیش از برگزاری جلسه استیضاح پاسخ عبدالمجید قزلجه شهردار بر روی سایت شهرداری گنبدکاووس قرار گرفت.
هرچند در دیماه ۹۳ و اردیبهشت سال گذشته نیز بحث استیضاح قزلجه قوت گرفته بود و شهردار با پاسخهای خود آنها را قانع کرده بود اما این بار قزلجه نتوانست بار دیگر رأی اعتماد ۱۱ عضو شورای شهر گنبدکاووس را کسب کند و ظهر یکشنبه و پس از جلسه پنجساعته طرح استیضاح، بارأی اکثریت اعضای شورا عبدالمجید قزلجه برکنار شد و منصور قورچای که در دو ماه نخست فعالیت شورای اسلامی دور چهارم سرپرست شهرداری گنبد بود یکبار دیگر به این مسند بازگشت.
شهردار برکنار شد، توسعه شهر شتاب میگیرد
رئیس شورای شهر گنبدکاووس در خصوص جزییات اجرای طرح استیضاح و برکناری شهردار به خبرنگار مهر گفت: حدود یک ماه است که پروسه طرح سؤال در حال انجام است و امروز (یکشنبه) شهردار در صحن علنی شورا از خود دفاع کرد.
علی پورمندی افزود: سال گذشته نیز طرح استیضاح شهردار مطرح بود که هفت نفر با آن موافق بودند و این طرح باید با موافقت ۸ عضو انجام میشد.
وی ادامه داد: موضوع طرح سؤال از شهردار با موافقت هر ۱۱ عضو شورا آغاز شد اما ۹ نفر طرح استیضاح را امضاء کردند.
پورمندی اضافه کرد: متأسفانه در بیشتر قراردادهایی که شهرداری به اجرا گذاشتهشده فاقد مصوبه شورای اسلامی شهر بوده است.
وی تصریح کرد: قبلاً از شهردار خواستهشده بود تا لیست املاک و اراضی شهرداری به اطلاع شورا رسیده تا در تصمیمگیریهای منطقی شورا لحاظ شود اما شهردار به وعده خود عمل نکرد و تاکنون این امر هم انجامنشده است.
رئیس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس بابیان اینکه اجرایی نشدن پروژههای عمرانی از طرف شهردار هدف اصلی استیضاح بود، خاطرنشان کرد: تعامل نداشتن با اعضای شورای شهر و برخورد نامناسب با اعضاء و اجرایی نکردن مصوبات شورای شهر از مهمترین علتهای استیضاح و برکناری شهردار بوده است.
وی بابیان اینکه عملکرد اعضای شورای شهر با همفکری، همدلی و تعامل و بر اساس تخصص و تعهد افراد اتخاذ میشود و همه اعضای شورا همیشه منسجم و یکدل بوده و خواهند بود، اظهار کرد: هماکنون منصور قورچای بهعنوان سرپرست انتخابشده و امیدواریم با برکناری شهردار سابق و انتصاب شهردار جدید امیدواریم شاهد تسریع در پیشبرد فعالیتهای عقبمانده امور شهری باشیم و توسعه گنبدکاووس شتاب گیرد.
رئیس شورای اسلامی گنبدکاووس عدم اجرای پروژههای عمرانی از طرف شهردار را هدف اصلی استیضاح میداند درحالیکه بررسی ۱۵ سؤال شورا از شهردار نشان میدهد مسائل کلان مدیریت شهری در نگاه منتخبین مردم در شورای اسلامی دیده نمیشود و ۱۱ عضو شورا ترجیح دادهاند عملکرد قزلجه را با وضعیت فعلی پروژههای کوچکتر بسنجند.
تا جایی که اجرای زیرساختها و روشنایی پارک ۷ هکتاری (داریوش)، عدم اخذ مجوز شورا برای قرارداد پل گدمآباد، مجتمع مسکونی آفتاب و بلوار آزادی، عدم ارسال شرایط و نحوه اطلاعرسانی مناقصه یک دستگاه کامیون کشنده سیم تریلر، اصلاح پروانه ملک نعمتی و مسکوت ماندن احداث پل عابر پیاده بلوار شادی در لیست مهمترین سؤالات از شهردار قرار میگیرد.
هرچند در ۱۵ سؤال مطرحشده از دلایل مسکوت ماندن اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ و عدم اجرای هتل و پروژه سرمایهگذاری سوال شده اما اختصاص تنها دو سؤال از ۱۵ سؤال شورا در خصوص مسائل کلان مدیریتی شهری ابهاماتی را در طرح این استیضاح ایجاد می کند.
پاسخ به سوالات شورا در کتابچه ۱۵۸ صفحهای
دراینبین شنیدن صحبتهای قزلجه که حالا بارأی شورای شهر پس از استیضاح حکم شهردار سابق را دارد نیز شنیدنی است؛ شهردار سابق در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه هنوز حکم برکناری من ابلاغ نشده است، افزود: در قالب یک کتابچه ۱۵۸ صفحهای به کلیه ابهامات و سؤالات پاسخ دادم و در جلسه استیضاح نیز هر جا لازم بود پاسخ تکمیلی ارائه شد.
عبدالمجید قزلجه ادامه داد: مردم بهترین گواه بر عملکرد شهرداری هستند و رضایتمندی شهروندان از افزایش بیش از یک مترمربعی سرانه فضای سبز، اجرای حداقل ۱۵ پارک محلهای، آمادهسازی دو فضای ورزشی روباز، بهسازی آسفالت معابر شهر با ۳۰ هزار تن آسفالت که در عمر ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته شهرداری گنبد بیسابقه بوده و همچنین آمادهسازی غسالخانه جدید که هماکنون آماده بهرهبرداری است، نشان میدهد شورا و شهرداری در این دوره توانستهاند نمره قابل قبولی از شهروندان کسب کنند.
قزلجه اضافه کرد: اهالی فن و آنان که اطلاعاتی از مدیریت شهری دارند میدانند ۸۰ درصد سؤالات مبنی بر این نیست که شهردار توانمند نبوده و یا اینکه از پروژهای استفاده ناصحیح کرده است.
وی خاطرنشان کرد: سؤالهای مطرحشده سؤالات کلی بوده بهعنوانمثال طرح تفکیک زباله از مبدأ یا جمعآوری و ساماندهی متکدیان؛ اینگونه سؤالها که دلایل عدم اجرای آنها که از معضلات و مشکلات دیگر شهرهای استان و کشور نیز هست؛ نشان میدهد اعضای شورا به سوا لاتی ازایندست پرداختهاند تا نتوان جواب قانعکنندهای به آنها داد.
قزلجه تصریح کرد: استیضاح حق قانونی شورا بوده و من نیز به تصمیم آنها احترام میگذارم.
قزلجه، شهردار سابق گنبدکاووس در حالی استیضاح را حق قانونی اعضای شورا میداند و بهحکم برکناری خود اعتراضی ندارد که پیشتر از آن رئیس شورا از برخورد تند و لحن پرخاشگرانه قزلجه انتقاد کرده بود و حتی این موضوع را بهعنوان آخرین سؤال از ۱۵ سؤال از شهردار مطرح کرده بود.
صحبتهای مدیرکل شهری و امور شوراهای استانداری گلستان که عنوان ناظر بر عملکرد شوراها و شهرداریهای استان میتوانست در جمعبندی اینکه آیا مدیریت شهری گنبدکاووس در سه سال گذشته موفق بودهاند یا خیر کمک کند؛ اما احمد سردار زاده مانند گذشته پاسخگو نبود و مهر در تماسهای متعدد موفق با گفتگو با وی نشد.
جابجایی مدیران شهری منطقی نیست
در ادامه یک کارشناس در امور شوراها و شهرداریها به خبرنگار مهر گفت: هماکنون و در شرایطی که کمتر از ۶ ماه تا پایان عمر مفید دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا زمان باقی است، جابهجایی مدیران شهری منطقی نیست.
عبدالرضا چراغعلی که هم سابقه حضور در دو دوره شوراهای اسلامی شهر گرگان و هم مدیرکل سابق شهری و امور شوراهای استانداری گلستان را در کارنامه فعالیتهای خود دارد، ادامه داد: هرچند حدود یک سال تا پایان این دوره زمان باقی است اما در ۶ ماه دوم باقیمانده از عمر شوراها، درگیر مسائل انتخابات دوره بعد، جمعبندی کارها و ارائه گزارش به مردم خواهند شد.
وی با تأکید دوباره بر اینکه جابهجایی مدیریت در این شرایط اصلاً منطقی نیست، افزود: اگر انتقادی به عملکرد شهرداران وجود دارد بهترین راه و مناسبترین گزینه اصلاح شرایط موجود برای راهبری شهرداران است.
منتخب اول مردم گرگان در شورای چهارم اضافه کرد: این بدان معنا نیست که شهرداران فعلی استان شهرداران خوبی هستند بلکه معتقدم این جابهجاییها در شرایط فعلی آسیبهای جدی به شهرداریها وارد میکند.
چراغعلی خاطرنشان کرد: استیضاح راهکار قانونی است که قانونگذار بهعنوان یک ابزار برای هدایت و اصلاح وضع موجود در قانون شهرداریها دیده است اما این بدان معنا نیست که استیضاح اولین و بهترین راهحل است.
وی با اشاره به اینکه شورای گنبد از سال اول تصمیم به استیضاح قزلجه داشتهاند، تصریح کرد: این موضوع نشان میدهد شورا در انتخاب شهردار دقت کافی نداشتهاند و چرایی آن سؤالی است که باید هر ۱۱ عضو شورا در مورد آن پاسخگو باشند.
وی از استیضاح بهعنوان آخرین گزینه برای اصلاح ساختار مدیریتی در شهرداریهای استان یاد و اظهار کرد: استیضاح و برکناری شهردار نهتنها در گنبد بلکه در سایر شهرهای استان نیز منطقی نیست و باید تعامل، انجام کار مشترک و با برنامه جایگزین آن شود.
از سال گذشته و با استیضاح و برکناری شهردار کردکوی، جابهجایی مدیران شهری و شهرداران گلستان آغاز شد و پس از کردکوی، شهردار بندر ترکمن نیز در اوایل امسال عزل شد و شنیدهها حاکی از آن است که با مسائل موجود در شهرداریها و مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغ رئیسجمهور شهردار گرگان نیز تا ۵۰ روز آینده مجبور به تحویل کرسی شهرداری است و برکناری شهرداران کردکوی، بندرگز و فراغی نیز در دستور کار شوراها قرار دارد. از مجموع مباحث مطرحشده میتوان دریافت تغییر و تحولات عجیب در شهرداریهای گلستان در حال شکلگیری است و میتوان از آن بهعنوان خزان بهاری برای شهرداران گلستان نام برد.
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