رئیس شورای شهر بوشهر: استیضاح شهردار اقدامی برای ارتقای مدیریت است

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندینیا صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با قدردانی از زحمات، تلاشها و خدمات حسین حیدری در طول مسئولیت وی در سمت شهردار بندر بوشهر اظهار کرد: بدون تردید در این مدت، اقدامات متعددی در حوزههای مختلف عمرانی، خدمات شهری، فضای سبز، توسعه زیرساختها و بهبود خدمات عمومی به شهروندان انجام شد که حاصل تلاشهای مجموعه شهرداری به مدیریت ایشان بوده است.
وی افزود: اعضای شورای اسلامی شهر همواره قدردان مدیرانی هستند که برای پیشرفت و توسعه شهر تلاش میکنند و بر همین اساس، نگاه شورا به موضوع استیضاح هرگز شخصی نبوده و صرفاً در چارچوب وظایف قانونی و مسئولیتهای نظارتی تعریف میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر بیان کرد: در ماههای گذشته، اعضای شورا با بررسی شرایط مدیریت شهری، روند اجرای پروژهها، نحوه پیشبرد برنامههای شهرداری و همچنین مطالبات شهروندان، به این جمعبندی رسیدند که برای بهبود شرایط موجود و افزایش کارآمدی در مدیریت شهری، نیاز به ایجاد برخی تغییرات و تحولات مدیریتی وجود دارد.
زندینیا ادامه داد: در همین راستا و مطابق قانون، تذکرات متعددی از سوی اعضای شورا به شهردار ارائه شد؛ با این حال، بخشی از دغدغهها و مطالبات اعضای شورا همچنان باقی ماند و در نهایت، فرآیند طرح سؤال از شهردار در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: پس از حضور شهردار در صحن شورا و ارائه توضیحات درباره محورهای مطرحشده، اعضای شورا پاسخهای ارائهشده را برای رفع ابهامات کافی ندانستند و بر همین اساس، مطابق با اختیارات قانونی خود، فرآیند استیضاح را دنبال کردند.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: استیضاح یکی از ابزارهای قانونی شورا برای اعمال وظایف نظارتی است و استفاده از این ظرفیت، به معنای نادیده گرفتن خدمات افراد نیست. در جریان رأیگیری نیز آقای حیدری موفق به کسب آرای لازم برای ادامه فعالیت در سمت شهرداری نشد .
طرح سؤال و استیضاح شهردار با رعایت کامل ضوابط و مقررات بود
وی خاطر نشان کرد که تمامی مراحل قانونی مربوط به طرح سؤال و استیضاح شهردار با رعایت کامل ضوابط و مقررات انجام شده و هیچگونه اقدامی خارج از چارچوب قانون صورت نگرفته است.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: پس از پایان فرآیند استیضاح نیز مطابق قانون، سرپرست شهرداری انتخاب شد تا امور جاری مدیریت شهری بدون وقفه ادامه یابد و روند خدمترسانی به شهروندان دچار اختلال نشود.
انتخاب شهردار جدید در دستور کار شورا
زندینیا با بیان اینکه شورای شهر به دنبال تسریع در اجرای پروژههای شهری است، اظهار کرد: انتخاب شهردار جدید در دستور کار شورا قرار دارد و این موضوع در مهلت قانونی تعیینشده نهایی خواهد شد.
وی افزود: آنچه برای اعضای شورا اهمیت دارد، تخصص، توانمندی، تجربه اجرایی، شناخت کافی از مسائل و ظرفیتهای شهر بوشهر و قدرت تصمیمگیری در حوزه مدیریت شهری است و در این مسیر، هیچگونه نگاه سیاسی، جناحی یا گروهی ملاک تصمیمگیری نخواهد بود.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر همچنین در واکنش به برخی گمانهزنیهای رسانهای درباره گزینههای احتمالی شهرداری گفت: اسامی و گزینههایی که در روزهای اخیر در برخی رسانهها و فضای مجازی مطرح شدهاند، مورد تأیید شورای شهر نیستند و تاکنون هیچ تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است.
زندینیا خاطرنشان کرد: بررسی گزینههای مختلف با دقت و حساسیت در حال انجام است و اعضای شورا تلاش خواهند کرد فردی را انتخاب کنند که بتواند با بهرهگیری از دانش تخصصی، تجربه مدیریتی و روحیه تعامل، روند توسعه و عمران شهری را با سرعت بیشتری دنبال کند.
وی در پایان گفت : انتظار مردم بوشهر از مدیریت شهری، تسریع در اجرای پروژههای عمرانی، ارتقای کیفیت خدمات شهری، ساماندهی زیرساختها، توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی و پاسخگویی مناسب به مطالبات شهروندان است و شورای شهر نیز در انتخاب شهردار آینده، این اولویتها را مدنظر قرار خواهد داد.
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