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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

استادان موسیقی به «هزار صدا» می روند/ جزییات مسابقه جدید

استادان موسیقی به «هزار صدا» می روند/ جزییات مسابقه جدید

دور تازه بخش موسیقی اصیل ایرانی ویژه برنامه «هزار صدا» با حضور سه هنرمند برگزیده موسیقی کشورمان در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید بخش موسیقی اصیل ایرانی برنامه «هزار صدا» پنج شنبه ۲۰ خرداد با حمایت معاونت هنری  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و داوری محمدعلی بهمنی، مجید درخشانی و عبدالحسین مختاباد در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود. این برنامه به مناسبت ماه مبارک رمضان با مدیریت و اجرای آرش نصیری ساعت ۲۱ برگزار می شود.

دراین دوره از مسابقات «هزارصدا» چهار گروه موسیقی اصیل ایرانی با حداقل ۴ و حداکثر ۹ عضو، مدت ۱۰ دقیقه فرصت دارند تا آثار خود را در قالب ساز، آواز و تصنیف به اجرا درمی آورند. سپس آثار هنرمندان  با حضور سه کارشناس نامی حوزه موسیقی و تماشاگران با رویکرد کار گروهی، اجرای مناسب، تصنیف خلاقانه بررسی و داوری می شود و گروه برگزیده برای حضور به دور بعدی این مسابقات معرفی می شوند.

در این برنامه همچنین اشکان کمانگری خواننده جوان موسیقی ایرانی به عنوان خواننده مهمان به اجرای تصنیف و آواز می پردازد.

علاقه مندان برای حضور در این برنامه می توانند به فرهنگسرای ارسباران به نشانی خیابان شریعتی، سید خندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.

کد مطلب 3677790
علیرضا سعیدی

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