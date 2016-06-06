استادان موسیقی به «هزار صدا» می روند/ جزییات مسابقه جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید بخش موسیقی اصیل ایرانی برنامه «هزار صدا» پنج شنبه ۲۰ خرداد با حمایت معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و داوری محمدعلی بهمنی، مجید درخشانی و عبدالحسین مختاباد در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود. این برنامه به مناسبت ماه مبارک رمضان با مدیریت و اجرای آرش نصیری ساعت ۲۱ برگزار می شود.

دراین دوره از مسابقات «هزارصدا» چهار گروه موسیقی اصیل ایرانی با حداقل ۴ و حداکثر ۹ عضو، مدت ۱۰ دقیقه فرصت دارند تا آثار خود را در قالب ساز، آواز و تصنیف به اجرا درمی آورند. سپس آثار هنرمندان با حضور سه کارشناس نامی حوزه موسیقی و تماشاگران با رویکرد کار گروهی، اجرای مناسب، تصنیف خلاقانه بررسی و داوری می شود و گروه برگزیده برای حضور به دور بعدی این مسابقات معرفی می شوند.

در این برنامه همچنین اشکان کمانگری خواننده جوان موسیقی ایرانی به عنوان خواننده مهمان به اجرای تصنیف و آواز می پردازد.

علاقه مندان برای حضور در این برنامه می توانند به فرهنگسرای ارسباران به نشانی خیابان شریعتی، سید خندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.