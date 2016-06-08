تلاش کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برای ادامه تحریم های ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بن کاردین» سناتور ارشد کنگره آمریکا روز سه شنبه گفت که می خواهد در صورت ادامه آزمایش های موشکی تحریم های جدیدی علیه ایران به کنگره پیشنهاد کند.

تحریم های کنگره آمریکا علیه ایران یک دهه پیش از این وضع شدند که تا پایان سال ۲۰۱۶ به پایان خواهند رسید.

سناتور کاردین عضو حزب دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا می گوید تحریم های جدید علیه ایران مورد توافق هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات است ولی هنوز اجماع کامل بر ادامه این تحریم ها وجود ندارد.

دولت باراک اوباما خطاب به نمایندگان کنگره هشدار داده است در صورت ادامه تحریم های ایران قوانین جدید را وتو خواهد کرد. کاخ سفید می گوید دولت آمریکا بر اساس تعهدات خود در توافق هسته ای با ایران باید همه تحریم های اقتصادی را لغو کند.

سناتور «باب کورکر» رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی می گوید در حال کار روی لایحه ای جدید برای ادامه تحریم هاست. وی اظهار امیدواری کرده این قانون از سوی هر دو حزب حمایت شود.

کاردین و کورکر دو عضو ارشد کنگره از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هستند که با توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی مخالفت کرده اند.

ماه سپتامبر این دو عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنا لایحه ای به کنگره پیشنهاد کرده بودند و از نمایندگان خواسته بودند با توافق هسته ای ایران مخالفت کنند.