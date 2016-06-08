لیلا اوتادی به «آرام می گیریم» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا اوتادى که ایفاگر نقش آوا در سریال «آرام می گیریم» است در لوکیشن مرکز بهزیستی منطقۀ نازی آباد و در جستجو برای یافتن خواهرش رعنا مقابل دوربین رفت تا شاید موفق شود او را که از خانه متواری شده بیابد و به زندگی بازگرداند.

در توضيح شخصیت آوا آمده است: ناملايمتى، نامهربانى و خودرأيى در يك خانواده متمول هر دو دختر آن خانواده را به سوى سرنوشتى تلخ رهنمون مى کند. آوا كه سعى در انتخاب مسيرى منطقى و صحيح دارد اگرچه از ناملايمات فرو نمى ريزد اما ناگزير براى پيداكردن خواهر خود درگير مسايل و موانع متعددى مى شود. در طول اين تلاش براى احياى دوباره خواهرش، با عشق قديمى خود كه چند سال پيش خواستگارش بوده و مورد مخالفت پدرش قرار گرفته نيز مواجه می شود و جریانى عاشقانه توأم با رنجى عميق براى نجات خواهرش را سپرى مى كند.

«آرام می گیریم» در ساختاری دراماتیک به روابط، تفاوت ها و تعامل های بین نسلی، گذشت و نوع دوستی و از طرفی زیاده خواهی در بستر قصه ای با محوریت تمام اعضای یک خانواده می پردازد. خانواده ای که تنها در سایه همدلی و همگرایی اعضاء آن است که آرامش و امنیت از دست رفته، دگر باره باز می گردد. این سریال یک ملودرام اجتماعی است که با کشمکش های میان شخصیت ها و تعلیقات به وجود آمده، سرانجام پیام روشن و تاثیرگذاری را به خانواده های جامعه امروز ما می رساند، پیامی که شاید نیاز امروز جامعه ماست.

داریوش فرهنگ، آتیلا پسیانی، هوشنگ توکلی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، کامران تفتی، آشا محرابی، نگار عابدی، علی اوسیوند، محمد فیلی، مهدی سلوکی، میرطاهر مظلومی، شهرزاد کمالزاده، حمید هدایتی، مونا فرجاد، نسرین نکیسا، ارسلان قاسمی و ... از جمله بازیگرانی هستند که تا پیش از اوتادی به «آرام می گیریم» پیوسته اند و همچنان روند اضافه شدن چهره های مطرح سینمایی و تلویزیونی به این سریال ادامه دارد.

گروه سازنده این مجموعه تلویزیونی پر لوکیشن که تصویر برداری سریال را از اوایل اردیبهشت کلید زدند، چند روزی در لوکیشن مرکز بهزیستی شهید غیاثوند منطقه نازی آباد مشغول تصویر برداری بودند که با پایان کار در آن مرکز، بدون وقفه برای ادامه کار به شمال غرب تهران رفتند.

«آرام می گیرم» محصول مشترک انجمن سينماى انقلاب و دفاع مقدس و گروه فيلم و سريال شبكه دو سیما است که در ۴۲ قسمت ۴۵ دقیقه ای برای پخش از این شبکه تولید می شود.

فيلمنامه این سريال توسط سيد مرتضى مصطفوى و روح اله سهرابى به نگارش در آمده كه توسط فريدون فرهودى و فروغ فروهيده بازنويسى شده است.