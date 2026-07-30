به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند پیش از ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از قرارگاه شهید جهان آرا در پایانه مرزی شلمچه در جمع خبرنگاران بیان کرد: جمعیت هلال احمر خدمت رسانی را از مرزهای شرقی کشور انجام می دهد و محورهای مواصلاتی و مرزهای غربی یک بخشی از کار است.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور ادامه داد: همچنین از نقطه صفر مرزی خاک عراق تا همه مسیرهای نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و محورهای مواصلاتی خدمت رسانی صورت می گیرد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مرز شلمچه گفت: جمعیت هلال احمر خوزستان، امدادگران، نجاتگران و داوطلبان در این پایانه خدمت رسانی می کنند.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور بیان کرد: برنامه ریزی بسیار دقیق و خوبی در حوزه های مختلف اعم از امداد و نجات، کمک به بهداشت و درمان و گمشدگان صورت گرفته که به سلامت خدمت رسانی موکب داران کمک می کنند.

کولیوند به شرایط آب و هوایی و حملات رژیم صهیونسیتی اشاره و عنوان کرد: با وجود همه این شرایط، همکاران ما با شجاعت و اقتدار خدمت رسانی انجام می دهند، مردم نیز رضایت خوبی دارند.

وی با اشاره به استقبال خوب زائران از پیاده روی اربعین گفت: خوشبختانه شرایط خدمت رسانی خوب است و بازدیدهایی که انجام می دهیم رضایتمندی خوب را به همراه داشته است.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور در خصوص نیروهای مستقر برای خدمت رسانی اربعین بیان کرد: در کل کشور ۱۲۰ هزار نفر نیرو داریم، آمبولانس، اتوبوس آمبولانس، خودروی نجات و بالگرد به میزان کافی وجود دارد.

کولیوند افزود: همچنین هشت هزار و ۵۰۰ نیرو در قالب حدود ۲۰۰ دستگاه آمبولانس، خودروهای پشتیبانی و خودروهای نجات به کشور عراق اعزام کرده ایم.

وی خطاب به نیروهای مستقر در این قرارگاه اظهار کرد: امسال نسبت به سال های قبل شرایط متفاوت است زیرا در گذشته درگیر جنگ و تهاجم نبودیم اما امسال رژیم استکباری هر لحظه دست به جنایتی می زند، با وجود اینکه فاصله ۲۰ تا ۵۰ متری محل استقرار شما مورد هدف قرار گیرد اما نشان دادید می مانید و این یعنی پیام اربعین را دریافت کرده ایم و راهی که رهبر تعیین کرده اند ادامه می دهیم.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور گفت: خداوند متعال، ائمه اطهار (ع) و حضرت سید الشهدا (ع) حتما اجر و مزد کار شما را می دهند؛ این ایام نیز می گذرد و شما در سال های آینده از خاطرات خدمت رسانی خود در جنگ و موشک باران یاد می کنید.