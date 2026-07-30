زینب(س) با «سلاح کلمه» کربلا را از خاموشی نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علاسوند، در پیش نشست اربعین و رسالت نبوی که به همت کمیته فرهنگی ستاد اربعین امروز در کربلا برگزار شد، با تأکید بر اینکه انسان آگاه، خطرناک‌ترین موجود در تقابل حق و باطل است، گفت: نهضت پیامبر(ص)، نهضت آگاهی بود و کتاب، کلمه و قرآن، مهم‌ترین سند حقانیت ایشان در برابر جریان تحریف به شمار می‌رفت.

وی با اشاره به جایگاه امیرالمؤمنین(ع) در عرصه بیان افزود: میراث امام علی(ع)، میراث کلمه است؛ به‌گونه‌ای که مسعودی حدود یک قرن پیش از تدوین نهج‌البلاغه، از حفظ صدها خطبه امام(ع) میان مردم خبر می‌دهد و جاحظ نیز جمله «قِیمَةُ کُلِّ امرِئٍ ما یُحسِنُ» را نمونه‌ای کم‌نظیر از بلاغت و زیبایی کلام می‌داند.

علاسوند با بیان اینکه پیام آگاهی‌بخشی پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در عاشورا امتداد یافت، اظهار داشت: امام حسین(ع) جان خود را فدا کرد تا بندگان خدا را از جهالت، سرگردانی و گمراهی نجات دهد.

این استاد دانشگاه با اشاره به سخن امیرالمؤمنین(ع) در خطبه شقشقیه مبنی بر اینکه «فَرَأَیتُ أنَّ الصَّبرَ عَلی هاتا أحجی»، گفت: امام علی(ع) صبر را نه صرفاً انتخابی بهتر، بلکه خردمندانه‌ترین راه می‌دانست زیرا جامعه گرفتار جهل، ظرفیت پذیرش حکومت امام معصوم را ندارد و هرچه آگاهی مردم بیشتر شود، همراهی آنان با ولایت نیز عمیق‌تر خواهد بود.

وی با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در تداوم نهضت عاشورا تصریح کرد: در طراحی الهی کربلا، پس از عاشورا، سکان تبیین این حادثه به حضرت زینب(س) سپرده شد؛ بانویی که از کودکی به خرد و دانایی شناخته می‌شد و در جریان کربلا، جز «سلاح کلمه» ابزاری در اختیار نداشت.

علاسوند تأکید کرد: دستگاه قدرت و ثروت می‌توانست حادثه کربلا را در گوشه تاریخ خاموش کند، اما خطبه‌ها و روشنگری‌های حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع)، پیام عاشورا را زنده نگه داشت. سنت سخنرانی‌ها، مجالس و جلسات حسینی نیز امتداد همان جریان آگاهی‌بخشی و تبیین است.

پیش‌نشست «اربعین حسینی و رسالت نبوی» از مجموعه نشست های علمی پژوهشی کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین است که در کربلای معلی و نجف اشرف برگزار می شود.