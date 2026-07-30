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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد متوسط تا نسبتا شدید غالباً شمال شرقی - شمال غربی، احتمال گردوخاک محلی در سواحل و صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد و اظهار کرد: زمان شروع این هشدار شنبه(۱۰ مرداد) و پایان آن یکشنبه (۱۱ مرداد) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد متوسط تا نسبتا شدید (گاهی بیش از ۴۴ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا ( ۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل تا ۱۸۰ سانتیمتر)، احتمال خیزش گردوخاک محلی در سواحل از مخارات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار در روز شنبه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی و یکشنبه سواحل و فراساحل شمالی استان بوشهر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6903664

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