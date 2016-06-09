رشد ۱۵ درصدی فروش گاز طبیعی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت گاز هرمزگان، پارسا پروین از رشد ۱۵ درصدی فروش گاز طبیعی در سال ۹۴ خبر داد و گفت: در سال گذشته با تلاش مجموعه شرکت گاز هرمزگان، میزان ۵ میلیارد و ۳۲۸ میلیون مترمکعب گاز در استان به فروش رسید.

پروین تشریح کرد: از این حجم فروش گاز طبیعی،۳ میلیون متر مکعب در بخش خانگی شهرستان بندرعباس و حاجی آباد، ۳ میلیارد و ۴۳۶ میلیون مترمکعب در بخش نیروگاه ها، ۵۹ میلیون متر مکعب مربوط به جایگاه های CNG، ۷۶۰ میلیون مترمکعب مربوط به پالایشگاه ها و مابقی آن نیز سایر مصارف صنعتی و تجاری را در بر می گیرد.

وی بیان داشت: در حال حاضر به طور کلی ۵ هزار و ۴۹۶ مشترک تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند که از این تعداد ۱۸ ایستگاه CNG ، ۴ نیروگاه (شامل نیروگاه خلیج فارس، نیروگاه حرارتی بندرعباس، نیروگاه ایسین و نیروگاه مپنا قشم) شامل می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اضافه کرد: هم اکنون ۸ شهر استان گازدار هستند که از بین شهرهای بندرعباس، حاجی آباد ، بستک و بندرخمیر دارای شبکه گاز خانگی بوده و امکان اشتراک پذیری وجود دارد و ۴ شهر دیگر قشم، درگهان، قلعه قاضی و گورزین شبکه شهری ندارند و مصرف کننده های صنعتی گاز طبیعی به شمار می آیند و پروژه شبکه شهری قشم در حال انجام و در آینده پروژه گازرسانی شهری درگهان نیز شروع می شود.

پروین با اشاره به گازرسانی به روستاها افزود: در مجموع ۸ روستا گازدار شده اند که روستای مغدان در بستک، روستاهای باغات، کشکوئیه، هاشم آباد، طاروم و گنج شهرستان حاجی آباد و روستای گودو و شهرک های صنعتی بندرعباس را شامل می شود.

وی در ادامه برنامه ها و فعالیت های شرکت گاز استان در سالجاری را برشمرد وگفت: پروژه گازرسانی به شهر درگهان و روستای هلر به طول ۹۴ کیلومتر خط شبکه و بهره مندی ۴ هزار و ۴۰۰ خانوار از گاز طبیعی، گازرسانی به شهرهای پارسیان و دشتی به طول ۱۱۷ کیلومتر خطوط تغذیه و شبکه با تحت پوشش قرار گرفتن ۶ هزار خانوار از نعمت گاز طبیعی، گازرسانی به نیروگاه قشم مولد، مادکوش، افزایش ظرفیت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس و گازرسانی ایستگاه های CNG پارسیان و درگهان از جمله پروژه های گازرسانی در سال ۹۵ است.

مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان به طرح جامع گازرسانی به استان اشاره کرد و گفت: طرح جامع گازرسانی به شهرها و روستاهای استان با ۵ معیار سنجیده می شود. در معیار اول شهر ها و روستاهایی که نیاز به خط انتقال، تغذیه، شبکه و انشعاب دارند همچون شهر میناب، جاسک، بشاگرد، بندرلنگه که مستلزم مدت زمان بیشتری صرف اجرای گازرسانی به این شهرها می باشد. معیار دوم شهرها و روستاهایی که نیاز به اجرای خط تفذیه، شبکه و انشعاب دارند مثل شهر بندرعباس،کیش و تخت.

پروین ادامه داد: معیار سوم شهرها و روستاهایی که نیاز به اجرای شبکه و انشعاب دارند مثل بستک و قلعه قاضی. معیار چهارم شهرها و روستاهایی که نیاز به اجرای انشعاب دارند مثل حاجی آباد و معیار آخر گازرسانی به شهرها و روستاها به روش CNG مثل ابوموسی و هرمز است.