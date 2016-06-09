به گزارش خبرگزاری مهر، تردد موتور‌سیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۹ خرداد تا ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه ۲۱ خرداد ماه ‌از محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع ‌است.

در محور کندوان ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶:۰۰ روز جمعه تا ساعت ۰۱:۰۰ بامداد شنبه مورخ ۲۲ خرداد از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوع بوده و با اعلام مأموران پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۹:۰۰ روز جمعه تا ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه از ۱۵ کیلومتری جنوب مرزن‌آباد (محدوده دزدبن) به سمت کرج یک‌طرفه خواهد بود.

در محور کندوان ‌تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع ‌است.

علاوه بر این در محور هراز‌‌ تردد ‌تریلرها کماکان ممنوع است همچنین تردد‌ کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته جاری ممنوع ‌است.

در محور فیروزکوه‌ تردد ‌تریلرها به استثنای حامل مواد سوختی و فاسد‌شدنی از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز‌های چهارشنبه و جمعه هفته جاری از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع ‌است.

از سوی دیگر آزاد راه رشت-قزوین باند رفت محدوده تنکابن به رودبار نرسیده به تونل نصفی‌ واقع در استان گیلان، از مورخ ۲۳ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل جلوگیری از وقوع رانش ناشی از اختلاف سطح ایجاد شده مسیر مسدود است و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم رستم آباد - رودبار انجام می‌گیرد.

در محور دماوند ـ فیروزکوه‌ واقع در استان تهران، از مورخ ۲۱ فروردین لغایت ۳۱ خرداد ۹۵ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۸ تا ۱۸ و روز‌های چهارشنبه تا ساعت ۱۴ هر هفته، به غیر از‌ ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حفاظتی پلیمری، حد فاصل جابان تا هنرستان کشاورزی آئینه ورزان، تردد همزمان با اجرای عملیات‌‌ و رعایت احتیاط انجام می‌شود. ‌