۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۰۵

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران:

سنت های مازندران به شکل موسیقی درآمده است

ساری - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: استاد خوش‌رو هنرمند برجسته موسیقی، سنت‌های مازندران را به شکل موسیقی درآورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با هنرمندان برجسته موسیقی استان با اشاره به تأثیرات استاد خوش‌رو بر موسیقی مازندران، اظهار کرد: مردم مازندران آثار استاد خوش‌رو را در خانه‌های خوددارند و سال‌هاست با آثار این استاد، بهتر زندگی می‌کنیم.

وی بابیان اینکه از تولید  فیلم کوتاه حمایت می‌کنیم، ادامه داد: درباره برخی هنرمندان برجسته استان هم در نظر داریم فیلم کوتاه تهیه شود.

در ادامه این نشست، هنرمند عرصه موسیقی مازندرانی گفت: از نوجوانی علاقه‌مند به موسیقی منطقه بودم و در این زمینه، خانواده کمک بسیاری به من کردند و با رفتن به مدرسه، مشوق‌ها هم افزایش یافت.

استاد ابوالحسن خوش‌رو بابیان اینکه بخشی از موسیقی ما جنبه اجتماعی و بخشی هم جنبه حماسی دارد، تصریح کرد: حدود ۳۰ سال با استاد محسن پور کارکردم و متوجه شدیم که موسیقی حماسی ما حرفی برای گفتن دارد.

وی با اشاره به اینکه پدرم هم اطلاعات موسیقایی داشت، ادامه داد: از شیوه‌های خواندن مطلع بود و نی خوبی هم می‌زد.

این هنرمند موسیقی مازندرانی بابیان اینکه امید ما به این است که جوانان به موسیقی محلی توجه کنند، خاطرنشان کرد: متصدیان باید زندگی هنرمندان را موردنظر قرار دهند زیرا شاید در مازندران ۱۰ نفر داشته باشیم که در سطح بالایی از موسیقی قرار دارند که پا به سن گذاشته‌اند.

