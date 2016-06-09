هادی شریفان در گفتگو با خبرنگار مهر در اين باره اظهار كرد: همزمان با روز جهانی صنایع دستی یکی از شاخههای اين رشته كه درحال منسوخ شدن بود، دوباره احیاء شد.
هادی شریفان افزود: باتوجه به اهمیت حفظ رشتههای صنایع دستی، فرتبافی به عنوان يكی از رشتههایی که در حال فراموشی بود،با حمایت صورت گرفته و اعطای تسهیلات با نرخ مناسب، دوباره در شهرستان تربتحيدريه رونق گرفت.
وی ادامه داد: با حمایتهای صورت گرفته، در حال حاضر در یک کارگاه برای هفت نفر اشتغال ایجاد شده است که پس از مدتها در شغل فرت بافی مشغول به کار شدهاند.
شريفان با اشاره به محصولات توليد شده از هنر فرتبافی گفت: چادر شب، انواع حوله دست و صورت، انواع دستمال و... از جمله محصولات این رشته است.
رئیس اداره ميراث فرهنگی تربت حيدريه از حمایت این اداره از تمامی مشاغل حوزه صنایع دستی خبر داد و افزود: میتوان با اعطای تسهیلات پنج تا ۱۰ میلیون تومانی در حوزه صنایع دستی برای هر فرد شغل ایجاد کرد.
