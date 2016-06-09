تصادف مرگباردرجاده قدیم قم - تهران/برخوردکامیونها دوکشته داد

سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه مرگبارگفت: ساعت ۱۳:۲۳ امروز حادثه برخورد دو خودرو سنگین در مسیرجنوب به شمال جاده قدیم قم – تهران (۱۰ کیلومتری حسن آباد) به سامانه ۱۲۵ اعلام و با توجه به اینکه محل حادثه تحت پوشش آتش نشانی حسن آباد قراردارد ، ماموران دو ایستگاه آتش نشانی به همراه تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه قبل از رسیدن آتش نشانان شهر تهران ، آتش نشانان حسن آباد مشغول عملیات شده بودند ادامه داد: در این حادثه یک دستگاه کامیون حامل لوازم خانگی (یخچال) با یک کامیون حامل مواد شیمیایی شامل چسب و تینربرخورد کرده و براثر این برخورد هر دو کامیون واژگون شدند.

ملکی با بیان اینکه کامیون حامل مواد شیمیایی براثر واژگونی منفجر و دچار آتش سوزی شد، خاطرنشان کرد: راننده هردو خودرو در داخل کامیون ها محبوس شده بودند که آتش نشانان همزمان با خاموش کردن آتش دو راننده را با کمک آتش نشانان حسن آباد از محل خارج کردند.

وی گفت : راننده حامل کامیون لوازم خانگی که یک مرد ۳۵ ساله بود به علت شدت جراحت وارده جان باخت و همچنین راننده حامل مواد شیمیایی به دلیل شدت سوختگی زیاد در محل جان خود را از دست داد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تهران افزود: علت وقوع این سانحه رانندگی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی و پلیس راهور حسن آباد در دست بررسی است.