حبیب محبیان خواننده و آهنگساز ایرانی درگذشت

زکریا اشک پور سخنگوی مرکز اورژانس مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صبح امروز جمعه در ساعت ۹ و ۱۷ طی تماس با مرکز پیام اورژانس غرب استان مازندران برای انجام مأموریت در روستای نیاسته در کتالم رامسر درخواست آمبولانس شد که پس از حضور در محل متوجه شدیم فردی که دچار ایست قلبی شده حبیب محبیان خواننده موسیقی ایرانی است.

وی اظهار کرد: پس از اعلام مأموریت بلافاصله، همکاران به محل اعزام شدند و پس از بررسی وضعیت متوجه شدند که متأسفانه وی فاقد هرگونه علائم حیاتی و سیانوز کامل و مردمک‌ها گشاد شده بود.

به گفته اشکپور، حبیب محبیان سابقه مشکل قلبی داشت و اقدامات احیا مؤثر نبود.

حبیب محبیان ازخواننده های ایرانی بود و در سن ۶۳ سالگی درگذشت.

خبرگزاری مهر درگذشت وی را به جامعه موسیقیایی و خانواده وی تسلیت می‌گوید.