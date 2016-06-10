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  2. مازندران
۲۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۱۶

به دلیل ایست قلبی

حبیب محبیان خواننده و آهنگساز ایرانی درگذشت

حبیب محبیان خواننده و آهنگساز ایرانی درگذشت

ساری - حبیب محبیان خواننده ، نوازنده و ترانه‌سرای ایرانی به دلیل ایست قلبی در روستای نیاسته کتالم رامسر درگذشت.

زکریا اشک پور سخنگوی مرکز اورژانس مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صبح امروز جمعه در ساعت ۹ و ۱۷ طی تماس با مرکز پیام اورژانس غرب استان مازندران برای انجام مأموریت در روستای نیاسته در کتالم رامسر درخواست آمبولانس شد که پس از حضور در محل متوجه شدیم فردی که دچار ایست قلبی شده حبیب محبیان خواننده موسیقی ایرانی است.

وی اظهار کرد: پس از اعلام مأموریت بلافاصله، همکاران به محل اعزام شدند و پس از بررسی وضعیت متوجه شدند که متأسفانه وی فاقد هرگونه علائم حیاتی و سیانوز کامل و مردمک‌ها گشاد شده بود.

به گفته اشکپور، حبیب محبیان سابقه مشکل قلبی داشت و اقدامات احیا مؤثر نبود.

حبیب محبیان ازخواننده های ایرانی بود و در سن ۶۳ سالگی درگذشت.

خبرگزاری مهر درگذشت وی را به جامعه موسیقیایی و خانواده وی تسلیت می‌گوید.

کد مطلب 3682003

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    نظرات

    • خ ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      1 1
      پاسخ
      خداوندرحمت کند.
    • همی ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 3
      پاسخ
      خواننده لس آنجلسی اونوقت براش عزا میگیره واقعا تو کشور چه خبرهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
    • مریم محسنی ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد،
    • محمد ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      1 1
      پاسخ
      خدایش بیامرزد...
    • آرسن ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      1 1
      پاسخ
      واقعا حیفش خدا راحمتش کنه
    • جمشید ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      1 0
      پاسخ
      خدارحمتش کنه آدم خوبی بود
    • علی ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      1 1
      پاسخ
      بابا مسخرست
    • مهدی جواهران ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      1 0
      پاسخ
      دختر بابا نازگلم؛ مرد تنهای شب؛ تنها رفت.
    • میثم ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      2 0
      پاسخ
      دیگه مثل صداش نخواهد اومد، خدا رحمتش کنه :(
    • سارا ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      1 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه
    • محمد ۱۲:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 1
      پاسخ
      نه دروغه
    • نوشین ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      آقا یا خانم همی!!!!!! مثل اینکه ایشون هموطن شما هستن..
    • احمد ۱۲:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      1 1
      پاسخ
      ای وای خدا رحمتش کنه واقعا شوکه کنندست. مرگ حبیب منو ناراحت و غمگین کرد
    • محسن ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      1 0
      پاسخ
      همی جان عزیزم باید براش عزا گرفت وقتی فوت شد. حبیب خواننده مردمه باهاش خاطره دارن باهاش عاشق شدن ازدواج کردن شاد بودن غمگین بودن هنرمند کشورمونه یادش گرامی
    • محمد ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      1 0
      پاسخ
      منحصر به فرد بود،خدایش بیامرزه
    • بهلول۹۵ ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اگه دین میدونیم چیه غیب نکنیم و بگیم خواننده لس انجلسی بوده خصوصا اونی که دستش از دنیا کوتاهه.
    • فرهاد ۱۲:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      1 0
      پاسخ
      حبیب منم میمیرم با تو تورو خدا بگین دروغ این حرف
    • علیرضا ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کند خواننده خوبی بود
    • احسان ذوالفقاری ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اهنگاش بی نظیر بود از بچگی دوسش داشتم، شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد، شب مرگ تنها نشیند ز موجی رود گوشه ای کور و تنها بمیرد، خدا رحمتش کنه
    • یاسمن نشاطیان ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه دلم گرفت خدایی
    • ن.م ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      من مرد تنهای شبم،،،، مهر خاموشی بر لبم یکی از ناب ترین ها روحش قرین آرامش😢 مرد تنهای شب تنها رفت...
    • نانو ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روح شاد.
    • امین ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند به موجی رود گوشه ای دور و تنها بمیرد 😳
    • عليرضا ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      قمريان آخر كجا رفتند ياران را چه شد
    • فریبا ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      دروغ نه?
    • نازلی . ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      چقدر ناراحت کننده بود ...... چقدر باصدای این عزیز خاطره داریم..... بغض....
    • خسرو ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه بیایید قدر یکدیگر بدانیم
    • حامد حامدی ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حبیب با صداش خاطرها داریم با صداش گریه کردیم وزندگی ساختیم
    • تارا ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      همیشه صدای پر ابهتش تو گوشم زمزمه خواهد کرد، به یاد آهنگهای دلنشینی که بخشی از خاطرات نوجوونی منه... صدای حبیب جز صداهای تاثیر گذار بود، مثل ناصر عبداللهی یادش بخیر و روحو شاد اولسون
    • محمد ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      دوستان عزیزی که مسخره میکنن!!..حداقل احترام مرده رو نگه دارن..فقط بلدیم همه چیزو به مسخره بگیرم!!...خداوند بیامرزتش..اهنگاش فوق العاده بود..
    • مهرداد -همدان ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      شنیدم که چون قوى زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند به موجى رود گوشه اى دور و تنها بمیرد در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزل ها بمیرد گروهى بر آنند کاین مرغ شیدا کجا عاشقى کرد، آنجا بمیرد شب مرگ از بیم آنجا شتابد که از مرگ غافل شود تا بمیرد من این نکته گیرم که باور نکردم ندیدم که قویى به صحرا بمیرد چو روزى ز آغوش دریا برآمد شبی هم در آغوش دریا بمیرد تو دریاى من بودى آغوش وا کن که می خواهد این قوى زیبا بمیرد
    • سمانه ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد بی نظیر
    • علیرضا ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خداحافظ مرد تنهای شب....
    • رضا ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      با سلام خداوند روحش را قرین رحمت بفرماید اودر عمرش آزارش به کسی نرسید روحش شاد یادش گرامی باد
    • کیوان ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • احسان ذوالفقاری ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      از بچگی اهنگاشو دوس داشتم خدا رحمتش کنه، شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، فریبنده زاد و فریبا بمیرد، شب مرگ تنها نشیند ز موجی رود گوشه ای کور و تنها بمیرد.
    • مرد تنهای شب ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      إنا لله و إنا إلیه راجعون .خداوند ان شاءالله بیامرزدش.لطفا برای شادی روحش یک صلوات بفرستید یا فاتحه بخونید.یا غفور،یا حبیب،یا الرحم الراحمین.
    • شادمهر ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      دلم گرفت.
    • دانیال غوغا ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      واقعا رحمتش کند خدا با اون صدا
    • میچکا ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خوب
    • محمد ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ی درخت خشک و بی برگ میون کویر داغ بینظیر بود روحش شاد
    • فاطمه ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه.
    • فاتحه ای برای حبیب مردم ایران ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد ... در قلب مردم ایران جا دارد
    • اهورا ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      یادش گرامی.در خاطره ها خواهد ماند.هرکسی که بود خودش رو رسوند خاک وطن و مرد. خدا بیامرز.
    • محمد ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      صدایش واقعا بی نظیربود خدا رحمتش کند یار دیرینه من از سال 72باورکردنی نیست خداکند دروغ باشد
    • حمید ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خیلی غمن انگیز،بوداون دنیا جاش تو بهشته،
    • قزلباش ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      باورم نمیشه،روحش شاد صداش ترانه هاش عالی بودن
    • هادی حسم پور ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند به موجی رود گوشه ای دور و تنها بمیرد . خدا رحمت کنه
    • شایان ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدایش بیامرزد
    • توحید ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      یه ستاره از آسمون موسیقی خاموش شد...روحش در آرامش
    • مرد تنهای شب ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      إنا لله و إنا إلیه راجعون .خداوند ان شاءالله بیامرزدش.لطفا برای شادی روحش یک صلوات بفرستید یا فاتحه بخونید.یا غفور،یا حبیب،یا الرحم الراحمین.
    • میثم.م ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مرددوستداشتنی بودکسی نمیتونه جاشوپرکنه خدارحمتش کنه
    • داریوش ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش ماندگار
    • جمشید ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      با آهنگهاش زندگی کردم روحش شاد
    • حسین ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد واقعا شوکه شدم
    • امید ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      رفتی و از رفتن تو قلب آیینه شکسته ، کوچه ها در خلوت شب پنجره ها همه بسته
    • سحر ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه صداش عالی بود ....
    • امین ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مرد تنهای شب روحت شاد یادت گرامی .....مرد بودی
    • محسن ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ...رفتی و از رفتن تو،قلب آیینه شکسته کوچه ها در خلوت شب،پنجره ها همه بسته...
    • محمد ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه.آهنگاش تک بود.خیلی ناراحت شدم
    • مینو ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خواننده لس آنجلسی نبود خواننده ایرانی بود ,
    • حامد ۱۲:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد خیلی خوب بود
    • محمد ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه
    • حسام ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      واقعا روحش شاد خیلی دوسش داشتم محلشون نزدیک محل ماست رفتم سلام همه شما دوست داران رو بهش میرسونم😢😢
    • مهرنوش مختاری ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خیلی حیف بود خیلی کاش نمیرفت
    • مصطفی اعظمی ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ندیدم که قویی به صحرا بمیرد ندیدم که قویی به صحرا بمیرد چو روزی ز آغوش دریا بر آمد شبی هم در آغوش دریا بمیرد (روحش دریایی باد)
    • m ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا کنه نشعیع جنازه شو تو رامسر بگیرن اونوقت ماهم میریم ..هیییییییییی خدا رحمتش کنه خیلی اهنگاش قشنگ بود
    • نازلی.شاملو ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حبیب هم رفت .... بزن باران بهاران فصل خون است بزن باران که صحرا لاله گون است توفصل بهار رفت ..... خیلی خبر بدی بود..چقدر با این ترانش خاطره دارم.....
    • محسن قجاوند ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      بازهم بعد از مرگ همه به یاد هنرمندان بزرگ افتادن. خدایش بیامرزد.
    • محمد ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد - حبیب به خاطره همه خاطرات خوب ممنونیم
    • فاطمه ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه روحش شاد
    • داریوش...sokoot ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      به خداناراحتم..... روحت شاد...خدارحمتت کنه...
    • قادر ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مرد تنهای شب تنها رفت،روحش شاد یادش گرامی، واقعا متاثر شدم،تسلیت به جامعه هنری
    • جفری ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی. اواخر عمرش جای دنج و خلوتی بود.
    • ///////////// ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      صدای بی نظیر و سبک بی نظیری داشت... به عنوان عضوی از یک نسل بدبخت و سیاه بخت که از زندگی جز جنگ و سیاهی و تباهی و محرومیت و تحقیر و غم و عزا چیزی ندیده و نفهمیده، واقعا دلم گرفت و اشک ریختم...
    • ف . س ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا ببخش و بیامرز همه مارو که میتونیم قضاوت کنیم همدیگرو ، یک هنرمند هر جای دنیا که باشه با عشق کار میکنه ، جناب حبیب روحت شاد و قرین رحمت الهی باد
    • AmirArsalan ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدارحمتش کنه من ک اول باور نمیکردم یعنی میشه این خواننده ب این خوبی ک شنوندرو دیوونه خودش میکرد اینطور یهویی بمیره.
    • مهدي ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      رود گوشه اي دور و تنها بميرد
    • شس ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه. ..
    • حسین ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مرد تنهایه شب خداحافظ
    • هادی رستمی ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه روحش شاد باشه ...واقعاشوک شدم :(((
    • مهناز ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      وقتی دیدم نوشته بود درگذشت حبیب یک دنیا غم سراغم آمد .روحش شاد .روحش شاد .حیف این هنرمندان که باهاشون خاطره داریم از دست میدهیم
    • ناجی ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اگر حقیقت داشته یا نه خداوند رحمتش کند که رحمت هم بر مرده و هم کسی که در قید حیات است لازم است باشد روزی بیاید که زنده کش مرده پرست نباشیم
    • محمد ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد حبیب
    • علی ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      درگذشت سلطان جاویدان گیتار ایران استاد حبیب محبیان را به همه هموطنان تسلیت میگم
    • اسنا بانو ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خداوند رحمتش کنه
    • ارمین ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه....
    • بارانا ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمت شون کنه روحشون شاد من خیلی اهنگشاشونو دوستداشتم
    • حامد رمضانپور ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حبیب واقعا یک خواننده بی نظیر و یک ستاره بی بدیل در دنیای خوانندگی بود ....
    • هاشمی ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حیف... آرزوش بود تو ایران کنسرت بده...
    • آرام ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      بسیار ناراحت شدم . خدا رحمتشون کنه انشالله ...
    • مهدی جعفری ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      درود بر روحش درود خدا و فرشتگان به روحش. مردم را شاد میکرد درود به روحش.
    • رضا ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      تنها صداست که می ماند..........
    • رضا ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا بیامرزه ، روحت شاد باشه حبیب عزیز، اروم بخواب مرد تنها ، صدات تا ابد ارامبخش دل ما هستش .
    • مسعود تابه زر ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اینهمه پیام تسلیت ت تمام سایت ها ولی اون ی نفری کاومده فوت ایشون و ب سخره گرفته واقعا چ فکری پیش خودش کرده .
    • احمد ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد، هنرمند بود ...
    • علی ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مثل قو ...... خدا روحش را قرین رحمت خود کند.
    • اميد ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اميدوارم شايعه باشه
    • رضا ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمت کنه حبیب رو. خاطرات بسیار زیادی با ترانه های خوبش دارم. کاش سایت شما پیگیری می کرد ببینیم تشییع و تدفین ایشون کی و کجاست تا شرکت کنیم
    • حسین ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      بی نظیر از نظر سبک شعر آهنگ روحش شاد دیگه ایران همچین صدای رو بخود نمی بینه
    • من مرد تنهای شبم ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه. واقعا بهترین خواننده ای بود که من میشناسمش.اونقدر دوستش داشتم که اسم پروفایل تمام اکانت های مجازیم با لقبش یعنی...من مرد تنهای شبم... بود. خیلی ناراحت شدم. ببار ای برف ببار ای برف سنگین بر مزارش صدایت جاودانه باد
    • مهدی ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خیلی ناراحت شدم. خدا رحمتش کنه
    • --- ۱۲:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      تقدیم به روحش هزاران صلوات کاش ترانه هاش در مورد امام حسین ع و امامزاده و ... را میشنیدیم تا بهش انگ لسانجلسی بودن نمیزدیم.روحش شاد
    • بهمن محمدی ۱۲:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      واقعا دردناک است خدا رحمتش کنه
    • نیروانا ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدارحمتش کندروحش شادویادش گرامی بادبازگشت همه به سوی اوست
    • بهمن محمدی ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      کاش میموند ولی هرچند ما ارزش داشته هامونه رو نمیدونیم
    • حامد ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      واقعا حيف شد. مرد تنهاي شب برخی رسانه ها عكس سردخونشو پخش كردن! نكنين بي وجدانا
    • حبیب ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      آخرش رفت و داغ بزرگی ب دلمون گذاشت، اولین خواننده مرد مورد علاقه من فوت کرد:((
    • حسین ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه و بیامرزه هنرمند همیشه زندس
    • مهسا ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه.. من خیلی صداشونو دوست داشتم.. حیف بود واقعا
    • یلدا ۱۳:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مگر حبیب تو ایران بوده؟...
    • ایرانی ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      الفاتحه
    • مسعود علیزاده ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا بیامرزش.. خواننده‌ی فوق‌العاده‌ای بود. کارهای خیلی قشنگ زیاد داره. شهلا.. به‌کجاچنین‌شتبان.. قوی زیبا.. مردتنهای‌شب.. و خیلی، خیلی... اما بنظرم هیچکسی نمیتونه آهنگی‌رو مثل حبیب، در وصف مادر بخونه. تا دنیا، دنیاست این آهنگ برای مادرها نمونه‌ست.
    • سميه ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد 😔😔
    • علي رهنما ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد حبيب دوست همدانشكاهي من بود و كارش را در از همان موقع1353 در تبريز شروع کرد.
    • محمد جعفری رامسر ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      رامسر امروز در غم از دست دادن این هنرمند مردمی به سوگ نشسته کسی که با صداش دلهای آشوب رو آورم و دلهای یای رو عاشق میکرد
    • سیاوش ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      تسلیت عرض میکنم واقعا خواننده مردی و ماندگاری بودش به خوانواده محترمشون تسلیت عرض میکنم
    • مجتبی تهرانی ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      بخدادارم دیوونه میشم حبیب عشق من بود خواننده موردعلاقه سالهای کودکی من ای خدااااا
    • مجی ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خداييش روزمان خراب شد.حبیب تکرار نشدنيست.خداحافظ ای مرد تنهای شب.روحت شاد
    • ایران///اهواز ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      الفاتحه
    • مازيار ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مرد تنهاي شب بهاران فصل خون است ، ارام بخواب رفيق جاودانه اي براي ما هميشه ، روحت شاد 🙏
    • ایران ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خداوند بیامرزد و رحمتش کند ....
    • حامد ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      وااااااااااااااااااااااااااااااااااای خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا چرا اینقد زوووووود؟؟؟؟؟؟
    • روحی ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه. 😔 چقدر با آهنگهاش خاطره داریم....
    • علیرضا. آزاد ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی
    • رضا ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      نشستم آهنگ بیاد ماندنی قوی زیبا رو گوش میدم عمری با آهنگ هاش زندگی کردم
    • هادی ۱۳:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتتش کنه من که اشک تو چشمام جمع شده و بغض گلومم گرفته واقعا مرد با وقاری و بزرگی بود
    • علی ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حبیب فوق العاده بود و هست. مرد تنهای شب. قوی زیبا. تا حالا چند بار دسته جمعی خوندید ایران بانو مادر من. حبیب تو در شاعرانه هایت جاودانه ای.
    • عادل ۱۳:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خداوند رحمتش کنه روحش شاد.
    • pouya ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      نحت تاثیر قرار گرفتم روحش شاد و یادش گرامی
    • ساره ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حبیب جان خیلی با صدات روز و شب ها گذروندم کاش بشه بهترین تشیع جنازه برات داشته باشند.تو غریب بودی و همیشه تنها .صدای تو همیشه تو ذهنمه بابا حبیب خیلی دوست دارم .تو شوکم رفتی
    • ابی ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      کهن دیارا دیار یارا به عزم رفتن دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم. من هنوزم باورم نمیشه. فقط لبخند رو امروز ازم گرفت. روحش شاد و یادش گرامی
    • بهمن ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      واقعا خبر خیلی بدی بود از خواننده های وطن دوست ، سنگین و باوقاری بود
    • ##### ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      بزن باران بهاران؛ فصل خون است... "روحت "قرین ارامش هنرمند
    • حیدری ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمت کند... انسان والایی بود
    • پروانه ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش كنه واقعا حيف شد خاموش شدن چنين صدايي حيف بود.
    • محمد ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      صداش همدم تنهاییام بود.هیچکس به اندازه اون برای من محبوب نبود. مرد تنهای شب چه بی صدا و تنها رفت... روحت شاد حبیب تکرار نشدنی...
    • امین ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مرد تنهای شب دیگر نتها نیست! او برای همیشه به دیدار مادرش رفت! تسلیت به جامه هنری و موسیقی ایران!
    • شهلا ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      إنا لله و إنا إلیه راجعون .خداوند ان شاءالله بیامرزدش.لطفا برای شادی روحش یک صلوات بفرستید یا فاتحه بخونید.یا غفور،یا حبیب،یا الرحم الراحمین.
    • برهان موسوی ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا بیامرزه -- با این وجود صداش زنده است
    • مجتبی ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حبیب مردتنهای شب درگذشت... خدارحمتش کند ..واقعا باعث تاسف شد...
    • حبیب ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      بابا چرته امروز هر کسی میاد واس گرفتن کسب کارش هر روز یکی رو می کشه واقعا متاسفم واس خودم که دربین چنین مردمانی زندگی می کنم
    • علیرضا ر ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حبیب مهمان خداشد. حبیب لس انجلسی نبود . چند سالی بود اینجا بود .
    • محمد جباری راد ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • علی ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اوناییکه میان میگن خواننده لوس انجلسی این مردخاطره سازبود حنجره طلایی خدارحمتش کنه
    • سعید اریای ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      من ک خیلی شوکه شدم واقعا ناراحت شدم تسلیت میگم ب تمام ایرانیهای عزیز ک با ترانهای مروحوم حبیب خاطرها دارن روحش شاد
    • مسعود ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد واقعا بزگوار و هنرمند بود هرچند قدرشو ندونستیم :-(
    • سعید اکبری ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه. خیلی با آهنگاش خاطره دارم . خیلی ناراحت شدم. خواننده بی حاشیه و سالمی بود . حبیب جان رفتی ولی همیشه تو قلب مردم جا داری...
    • حسین نجم ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مرد نکونام نمیرد هرگز حبیب بهترین خواننده و یکی از خاص ترین های آواز ایران و محبوب قلب ایرانی ها بود
    • مهشید ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      غریب از دنیا رفت.ناراحتیم
    • سعید ر ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      آه خیلی ناراحت شدم خیلی کاش میشد یه کنسرت تو ایران میزاشت تا همه دوستداراش میرفتن حبیب چه بی وفایی
    • علی ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      یکی از اسطورهای موسیقی ایرانی بود . برگشت تا تو خاک خودش بمیره . تو سر زمین مادریش خاکش کنن.نه تو غربت. وطنم پاره ای تنم
    • محمود ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      شنیدم که چون قوی،زیبا بمیرد! فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند به موجی رود گوشه ای دور و تنها بمیرد! در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزلها بمیرد گروهی بر آنند کاین مرغ شیدا کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد شب مرگ از بیم آنجا شتابد که از مرگ غافل شود تا بمیرد من این نکته گیرم که باور نکردم ندیدم که قویی به صحرا بمیرد چو روزی ز آغوش دریا برآمد شبی هم در آغوش دریا بمیرد تو دریای من بودی و آغوش وا کن! که می خواهد این قوی زیبا بمیرد! یادش گرامی
    • هادی ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سانسور می کنید واقعا
    • فرهاد ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ببار ای برف ببار ای برف سنگین بر مزارش حبیب بزرگ مرد موسیقی ایران روحت شاد
    • فراز راد ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا بیامرزدش.من شهسواریم دوست داشتم بگم شایعس ولی متاسفانه حقیقت داره
    • سارا ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خیلی ناراحت شدم باورم نمی شه صداشو خیلی دوست داشتم خیلی خاص بود
    • shahla ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      إنا لله و إنا إلیه راجعون .خداوند ان شاءالله بیامرزدش.لطفا برای شادی روحش یک صلوات بفرستید یا فاتحه بخونید.یا غفور،یا حبیب،یا الرحم الراحمین.
    • منیر ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • امیرکرار ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد و یادت گرامی
    • shahla ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      إنا لله و إنا إلیه راجعون .خداوند ان شاءالله بیامرزدش...
    • صادق زندی ۱۳:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد باد که به روح مادرعزيزت پیوست.
    • بابک ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خیلی ناراحتم واقعا خواننده خوبی بود. روحش شاد یادش گرامی...
    • حسن سالارنیا ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتت کنه حبیب،تو واسه ما همیشه زنده ای
    • حسام ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حیف، وقت رفتنش نبود... خدایش رحمت کند
    • سینا مهدیزاده ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا روحش را غریق رحمت و آمرزش کند...
    • حامد ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ندیدم که قویی به صحرا بمیرد
    • وحید ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      کسی نمیدونه زمان و مکان تشیع کی و کجاست؟
    • عسل ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ... روحش شاد ویادش گرامی باد، چون مردمی بود
    • حسینی ۱۳:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدارحمتش کنه. مردبزرگی بودبرای من خاطره سازبود
    • آصفی ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا بیامرزدش...او از دل مردم بود و در یاد و دل مردم زنده هست....و تا ابد دوستش داریم....
    • ناهید ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدایش بیامرزد
    • مرد تنهای شب ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حبب جان ای مردتنهای شب، آرام وآسوده بخواب ... روحت شاد
    • esi pa tala ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اشکم در اومد..
    • امین ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه روحش شاد
    • سارا ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خیلی ناراحت شدم . تسلیت به خانواده محترمش میگم ...
    • محسن ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حبیب عزیز یادت همیشه در دل ما میماند.روحش شاد و یادش گرامی.حیف از اینکه مدت زیادی در ایران نبودی.
    • Vahid ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      کسی میدونه زمان و مکان تشیع کی و کجاست؟
    • مجتبی ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      رفتی و از رفتن تو قلب آیینه شکسته ....روحت شاد
    • shahab ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خاطره های قشنگی با اهنگاش دارم
    • باران ۱۳:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • علیرضا ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مرد تنهای شب که سلام همسایه را جواب میداد وگل گلدون را آب میداد ی خدا رحمتت کند روحت شاد
    • مهدی ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ... یه شعر هم برا دفاع مقدس خونده بود
    • حسین ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مسخره کردن و صفت دادن به آدمی که دستش کوتاه شده از این دنیا، هر کی که باشه کار درستی نیست. به جاش دعا کنیم خدا بیامرزدش. این روز از هیچ کس دور نیست.
    • امید ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      همه یه روز میمیریم هنر خوب کار خوب و صدای خوب ماندگاره
    • مهسا ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      وای باورم نمیشه ...
    • essi ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      وای خدای من کلی گریه کردم خدا رحمتش کند.خیلی خاطره دارم با آهنگاش
    • يوسف ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      وواااااي كه چقدر اين خبر منو ناراحت كرد، حبيب استاد گيتار بود و بهترين خواننده،...
    • مسیح ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش ..
    • امیر ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد ویادش گرامی...
    • رضا ۱۳:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      الفاتحه
    • متین ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد اسطوره
    • بابک ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حبیب خیلی وقته دوستان که مرده. وقتی مرد که به ایران آمد و اجازه اجرا و کنسرت رو که حق مسلم هر هنرمند و خواننده ای در کشورش است را از او گرفتند .
    • حبیب ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه
    • فرزاد ۱۴:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ... خدا حافظ مرد تنهای شب
    • رضا الهام ۱۴:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      واقعا ناراحت شدم..روحت شادحبیب
    • پرویزحسینی ۱۴:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ... خدارحمتش کنه
    • داوود ۱۴:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اسطوره صدای ایران بود ، مرد بود ،تو خاک وطن زندگیشو ادامه داد، و پایان
    • فاطمه ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      هر چی بود هموطن ما بود خدا رحمتش کند
    • آرش اسدی ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه ...
    • احمد ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد باشه حبیب عزیز،با تمام آهنگای قشنگت خاطره دارم.
    • سمیه ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی
    • آرمین نوایی ۱۴:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      کاش دروغ باشه سخته باورش 😪
    • نیلوفر ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد .خداوند روحش رو قرین رحمت و امرزش کند.
    • سعید ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد هر جا که هستی ببار ای برف غمگین برمزارش
    • مسعود ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حبیب محبیان بی شک هنرمند بزرگ و ریشه دار و نامی مملکت ما بود همه ما با صدای بی تکرار او خاطره داریم ...
    • محمد ۱۴:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتت کند ...
    • لیلا ۱۴:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه
    • فرهاد ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      گوشه اي و تنها مرد ... خدا رحمتش كنه ....
    • Mary-bzg ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      صداي بي نظيري داشتن. حيف اين صداها كه ديگه شنيده نشه
    • صاحب ۱۴:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد و یادت گرامی باد ....
    • فرهنگ ۱۴:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد
    • علی رضازاده ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روزگار غریبیست نازنین
    • مهتاب ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدارحمتش كنه ...
    • سعید ۱۴:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی
    • نیلوفر حسین زاده ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا بيامرزه روحش شاد ...
    • جلال طاهری ۱۴:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ... روحت برای همیشه شاد.
    • داود رضایی ۱۴:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حبیب سلطان قلبهاست
    • مسلم ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ای دیر بدست آمده بس زود برفتی ..............
    • محمد ۱۴:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدایش رحمت کند
    • افشار ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد، ناراحت شدم، امثال حبیب تکرار نشدنی هستند
    • بهناز ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه
    • علی ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ایشالله خدا رحمت کنه.
    • پژمان ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      هنرمندانمان را چه راحت از دست میدهیم . وای بر ما
    • پرهام ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتت کند مرد تنهای شب
    • حسین امیدی ۱۴:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خداوند رحمتش کند
    • علی ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه
    • سامان ۱۴:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      همه میگن مهمون حبیب خداست، الان حبیب مهمون خداست
    • سپهر ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • فرزاد ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      متاسفم که این هنرمندمون هم گوشه تنهایی از دنیا رفت ..
    • nastaran ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتت کنه
    • سپیده دهقان ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      واقعا ناراحت شدم..مرد تنهای شب......خداحافظ
    • رضا ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خداوند رحمتش کنه خواننده بسیار خوبی بود.
    • حبیب روحت شاد مرد تنها ۱۴:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد ...
    • سپیده ۱۴:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خداحافظ مرد تنهای شب........
    • سهیلا ۱۴:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمت کند مرد تنهای شب....
    • amin ۱۴:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدایا باورش سخت است
    • حسین پناهی ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا بیامرزه
    • سس کچاب ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه، من خیلی دوستش داشتم
    • امیرعباس ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد. یادش گرامی.
    • امیر ۱۵:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا بیامرزه
    • بهروز ۱۵:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مرد تنهاي شب به تنهايي پرکشيد
    • آروین پاشازاده ۱۵:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      2 0
      پاسخ
      خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه غم بزرگی بهمون وارد شد.شما زنده باشین
    • رسول ۱۵:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      با شخصیت ایشان آشنایی زیادی ندارم.هنگام انقلاب12سال داشتم.ترانه من مردتنهای شبم خیلی شنیده می شد.چرا نباید این هنرمند بعدازبازگشت به ایران فعالیت هنری می کرد؟یعنی خطراین هاازدزدان هزارمیلیاردی بیشتراست؟چرااینقدرازحبیب وامثال حبیب وحشت دارند؟من یک جواب به ذهنم می رسد.چون مردم این هارادوست دارند.البته همواره دلم می خواهدهنرمندانی که دوستشان دارم درزندگی شان وخارج ازعرصه هنرآدم های خوبی باشند.وامروز.فکرمیکنم یک عقاب تیزپرواز که درقفس نگهداری می شد،بدون تجربه مجدد پرواز جان باخت.
    • سعید ۱۵:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه
    • ایمان معصومی ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حبیب خدا رحمتت کنه، روحت شاد
    • صالح ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه
    • بهار ۱۵:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد .....
    • حسین جاویدی ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه..هنوز تو شوک خبر درگذشت ایشون هستم...ای کاش کمی درک داشته باشیم...چه کار زشتی انجام داده اون شخص نامردی که از جنازه ایشون تنها دقایقی بعد از فوتشون عکس گرفته و به سرعت هم روی اینترنت گذاشته...
    • دایی‌جون ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدارحمتش‌کنه،صدای‌بی‌نظیروبی‌تکراری‌داشت. خودش‌هم‌مردبااخلاق‌وبی‌حاشیه‌ای‌بود
    • کریم ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      یک وطن پرست واقعی بی ادعا . روحت شاد
    • مرد تنها شب ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ما عکسهای سرد خانه ای هنرمند کشورمان را پخش نمیکنیم . بیایید انسان باشیم دوستان
    • مسعود مزارعی ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حبیب جان روحت شاد و یادت همیشه درقلب ما خواهدبود ...
    • سجاد س م ۱۵:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      در ماه خدا به خدا پیوست
    • شیوا ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدابیامرزه. روحش شاد
    • رویا ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      در روز خوبی پر کشیدی و رفتی. حبیب جان روحت شاد و یادت گرامی
    • بهاره ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتت کنه.... رفتی ولی چه مظلوم...... یاد و خاطرت همیشه در قلب ایرانی ها باقیست
    • بهزاد ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدایش بیامرزد...
    • ZahraAbdi ۱۵:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی .اسطوره ی موسیقی ایرانیییییییییییی من عاشق آهنگاشونم
    • مرتضی ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد ای همیشه جاودان
    • علیرضا ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      تابودیم نبودیم کسی ...کشت ماروغمه بی همنفسی ....تارفتیم همه یارشدند......خفته ایمو همه بیدارشدند.روحش شاد
    • رجبی ۱۵:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد
    • علي زويداوي ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ... اميدوارم كه اين خبرصحت نداشته باشه .
    • سینا ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خداحافظ.....مرد تنهای شب!!! ...
    • ماندانا ۱۵:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      من با شنیدن این خبر واقعا ناراحت شدم. اون یک انسان خوب ویک خواننده جاودانه خواهد بود. روحش شاد
    • شاهرخ ۱۶:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه
    • محمد حسین ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدارحمتش کنه . ...
    • احد.ر ۱۶:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدایش بیامرزدخواننده خوبی بود
    • داریوش ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خبر ناراحت کننده ای بود
    • طاهر ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد.... قلبم شکست
    • ghrfasa ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مگه میشه حبیب این همه آدم را خوشحال کرده باشه ، عاشق کرده باشه و لااقل سرگرم کرده باشه و خدای مهربون هواشو نداشته باشه.... و او تا ابد در وجود مردم زنده خواهد ماند.
    • حمید ۱۶:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه انشاالله
    • ایرانی ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحشان شاد و یادشان گرامی
    • فاطمه محمدی ۱۶:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • علی ۱۶:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ... ای وای چقد غریبانه مصداق کسی که تو شهر خودش غریبه !
    • کوروش ۱۶:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ... خبر ناراحت کننده بود
    • اکبر ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ... روحش شاد یادش برای همیشه گرامی باد .
    • شهرام ۱۶:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • شاهرخ ۱۶:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی
    • کوروش ۱۶:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شادویادش گرامیباد
    • باربد ۱۶:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خداوند روحش رو قرین رحمت قرار بده ، یادش گرامی
    • مینا ۱۶:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روح حبیب عزیز شاد
    • رضا ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خداوند ایشان رو رحمت کنه. خاطرات بسیاری با ترانه های حبیب هممون داریم
    • امیر عرب ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی و ماندگار خواهد بود .من از اوایل دهه ی 70 با آهنگهای حبیب آشنا شدم و از اون موقع عاشقش بودم حیف شد که به این زودی بار صفر رو بست.😔😔😔😔😔😔😢😢😢
    • ابوالفضل ۱۶:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خیلی ناراحت شدم
    • اناهیتا ۱۶:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ...یادش گرامی
    • ارمین کریمی ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد اقای محبیان. ایشالا جات در بهشت باشه
    • مهدی ۱۶:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اوفقط هنرمند بود و بس که برای مردم خود باصدایش خاطراتشان را زنده میکردروحش شاد و یادش گرامی
    • محسن اسماعیل زاده ۱۷:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه بینظیر بود خداوند به خانوادش و عزیزانی که دوستش داشتند صبر عطا کنه روحش شاد
    • حکیمه ۱۷:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      رفتی و از رفتن تو قلب همه دوستدارانت شکسته، ای قوی زیبا....
    • مرتضی ۱۷:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ... هر کس که صدای حبیب رو درک کرده و عاشق واقعی بوده امروز خواهد گریست.
    • Asra ۱۷:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا بیامرزتش ....انسان با شخصیت و عزیزی بود همیشه تو قلبم ما ماندگار هست خودش و صدای دلنشینش.. روحش شاد 😔
    • حبیب ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه...
    • ممد آب منگل ۱۷:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      لس آنجلسی چیه، مدتی اونجا زندگی میکرد ایرانی بود
    • یاسر ۱۷:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خداحافظ ای داغ بر دل نشسته .....خداحافظ ای تنهای شب بر دل نشسته ...روحت شاد و یادت گرامی
    • مجید ۱۷:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خیلی پکر شدیم آدم حتی موقعی که دورو برشم شلوغ باشه هم می تونه تنها باشه. روحش شاد یادش گرامی
    • رضا قاسم زاده ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی ...
    • امين ۱۷:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خداوند بيامرزدش
    • س مسعود ح ۱۷:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کند هیچگاه به دین و مذهب توهین نکرد ...
    • جمشید ۱۷:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      بعد از محمد علی کلی نوبت حبیب شد،سومی کیه؟ خدا رحم کنه
    • حامی ۱۷:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی...هرچه بود هرکس بود واقعا خودش بود بهتر از خیلیا که اهل تظاهر هستن
    • پیمان ۱۷:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اونهایی که با تموم آهنگهای حبیب آشنایی داشته باشن عظمت هنرش رو حس میکنن....
    • صدرالدین ۱۷:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد. بیائید بعنوان یک انسان حداقل و نه یک هم وطن رفتنش را پاس بداریم.
    • sdb ۱۸:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      .. صداش همیشه توگوشم هست
    • salar ۱۸:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خواننده خوبی بود
    • وحید خوزستان ۱۸:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد.انالله وانا الیه راجعون.در ماه مهمانی خداوندبزرگ،حبیب مهمان خداشد.خواننده معتقد به عقاید اخلاقی وسلامتی بود.برایش فاتحه بفرستید.
    • زهره ر ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • مصطفی ۱۹:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا بیامرزدش دیشب داشتم آهنگاش رو گوش میدادم
    • سید احمد طالبی کماچالی ۱۹:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • مهناز ۱۹:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه و امیدوارم صداش جاودانه بمونه
    • آراد و آمیس ۱۹:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا بهترین جایگاه رو نصیبش کنه خیلی دوس داشتنی بود
    • Mohammad piranpour ۱۹:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      از زمانی که بخاطر بیماری قلبی با طی مراحل قانونی وارد کشور شد، یک زندگی سالم رو در وطن شروع کرد و هیچ توهین و بی احترامی در طول زندگى اش به کسی نکرد ...
    • رضا ناظرزاده ۱۹:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ... چه صدایی خدا بیامرزد روحش شاد یادش گرامی
    • najm ۲۰:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      تنها مرد تنهای شب مهر خاموشی خورد بر لبش... او رفت جسمش نیس اما یادش خاطراتش ماند بر دلها خدا رحمتت کنه با صدات انس گرفتیم خدا بهشت نصیبت کنه😢😢😢
    • علی ۲۰:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حبیب محبیان خدا بیامرزدش
    • نرگس ۲۰:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدارحمتشون کنه ...
    • کنکوری غمگین ۲۰:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حبیب عزیزم روحت شاد و یادت گرامی...با اهنگات زندگی کردم...مرد تنهای شب...
    • ا .ک ۲۰:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد. مرد تنهای شب هم رفت پیش شهلایش.
    • زیبا ۲۰:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      صدای بی تکرار
    • سمانه نظام دوست ۲۰:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خیلی ناراحتم
    • mojy ۲۱:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حیف صد حیف. روحش شاد
    • حسن احمدی ۲۱:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه در قلبمون جا داشت اهنگ مادر را خیلی دوست داشتم
    • مرد ازاده،ازاد شد ۲۱:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      واقعا انسان بى پروا و ازاده اى بود كه برگشت
    • اشنا ۲۱:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه خواننده لس آنجلسی و ایرانی نداریم مهم اینکه مردم دوستشون دارن.قضاوت ممنوع
    • آرمین ابراهیمی ۲۱:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      واقعا خیلی حیف شد !!!!حالم گرفته شد وقتی خبرو خوندم. خدارحمتش کنه
    • رضا ۲۲:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد امیدوارم دروغ باشه خیلی متاثر شدم
    • معین ۲۲:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      دلم گرفت شوکه شدم
    • بهنام ۲۲:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مرد تنهای شب تنها رفت... همیشه تو یاد طرفدارات و مردم ایران میمونی ای اسطوره...
    • عاشقش بودم... ۲۲:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      تسلیت به تمام مردم و هنرمندان ایران زمین...
    • محمد حسین نیک پور ۲۳:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حبیب خواننده فوق العاده ای بود اون واقعا خوب بود باور این که حبیب فوت کرده از سختم سخت تره نمی تونم این خبروباورکنم خواننده به این بزرگی از این دنیا رفته
    • فتانه ۲۳:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • رضا ۲۳:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      تمام تنهایی هامو با مرد تنهای شب و .. گذروندم. همیشه عاشقش بودم چون بی آلایش بود چون حرف های زیادی پشت چهره ساکتش بود.
    • داريوش ۰۰:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد. يكي ديگر از سرمايه هاي موسيقي ايران رفت. و ديگر هيچگاه چنين صدايي را نخواهيم شنيد. تسليت به كل جامعه هنري كشور.
    • الی ۰۰:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      ای وای دلمو سراسر غم گرفت حیف شد ٬دیگه عمرا ازین خواننده ها پیدا بشه ٬با صدای حبیب خیلی خاطره دارم هرچند سنم زیاد نیست
    • کیانوش رحمتی ۰۰:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      واقعا جای افسوس داره خدا رحمتش کن این جور ادمها حیف که به این زودی برن ...
    • ستار ۰۰:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خیلی ناراحت شدم واقعا حیف ... خدایش بیامرزد
    • شایقی مجید ۰۱:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمت کند به حبیب و هر کس که حبیب دل ها شد
    • آزمون ۰۱:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      حیف شد
    • حسین نصرتی ۰۱:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      .... خدا رحمت کنه
    • مژگان ۰۲:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      اتفاقا دو،سه روز پیش اهنگاشو گوش میکردم خدا بیامرزتش
    • امیر غلامی ۰۲:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      بزن باران بهاران فصل خون است............ خدا رحمتش کنه
    • امين ۰۳:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خدايش رحمت كند ، يادش تا ابد در قلب هاي ايرانيان خواهد ماند
    • آیلین ۰۳:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      واقعااسطوره هامون دارن حیف میشن.خدارحمت کنداین مردصدارو
    • حسن یوسف نژاد ۰۴:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتت کنه مرد تنهای شب
    • بابك ۰۷:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش كنه از ته قلب ناراحت شدم باور كن
    • شرفی ۰۷:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد
    • حمید ۰۸:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کند ...
    • سید علی ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه وبیامرزتش روحش شاد یکی از خوانندهای محبوبم بود بخصوص دوران خدمت سربازی باصدای حبیب شادو غمگین میشدیم
    • خواجوئی ۰۸:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. مرد تنهای شب روحت شاد و یادت همیشه ماندگار
    • نازنین ۰۹:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خدا بیامرزه حبیب رو ، واقعا صدای خوبی داشت ، مردتنهای شب به دیار باقی شتافت . روحش قرین رحمت الهی
    • عباس ۰۹:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد ... در قلب مردم ایران جا دارد
    • داود ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خدايش بيامرزد
    • m.sh ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      ببار ای برف ببار ای برف سنگین بر مزارش. به تمامی هنرشناسان و موسیقی دوستان تسلیت میگم. روحش شاد
    • هادی یوسفی ۱۰:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خداوندرحمتش کنه ،خیلی دوستش داشتم ...
    • معین ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد.
    • سارا شمسی مور ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      من که خیلی ناراحت شدم این خبرو دیروز خوندم .راستش باور نکردنی بود....منم مثل بقیه تصورم بر این بود که شوخی بیش نیست اما کاش شوخی بود... خداوند روحش را شاد کند.
    • شهریاریها ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش همیشه گرامی چه خاطراتی که با آهنگ هاش نداریم...
    • ﻣﺤﺐ ۱۲:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      ﺧﺪﺍﺭﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﻪ...
    • یلدا ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خدا بیامرزتش من که کلی با صداش خاطره دارم
    • مهرداد ۱۳:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
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      خداوند رحمتش کند مرد خوبی بود
    • یونس ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
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      خدا رحمتش کنه.. دستش کوتاهه...
    • محمد ۱۷:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
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      آهنگ های حبیب بوی کهنگی به خودش هیچ وقت نمیگیره خدا رحمتش کنه و روحش شاد.
    • هادي ۱۷:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
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      تقريبا كسي نيست كه آهنگ هاي زيبا ايشون رو گوش نكرده باشه پس همه ما هايي كه آهنگ هاش رو بدون اجازه ايشون گوش كرديم بهش مديونيم ...
    • آرش ۱۸:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
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      از هجوم کرکسان شوم قلب من گرفت بلبلان قرقاولان کبکان هزاران را چه شد.
    • حبیبم ۱۸:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
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      حبیب جان روحت شاد ...
    • مجید نایب پور ۱۹:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
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      میگن اگه 40 نفر خدابیامرزی به متوفی بگن خدا هم اون شخص رو مورد آمرزش قرار میده...
    • نعمت ۲۳:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
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      ... با ترانه هایی که از سوز دل خوانده ، همیشه در دلها زنده و پاینده است.رفتی و از رفتن تو قلب آیینه شکسته -
    • میترا.م ۰۱:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
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      حبیب هیچوقت نمی میره همیشه تو دل و ذهن ما جاودانه ست یادش خوش
    • امیرعباس ۰۹:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
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      من دوسش داشتم
    • اسحاق ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
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      تنهای خواننده ایی بودکه هم شش تای 52 رودیده بود تو استادیوم آزادی هم چهارتای 95 رو دیده بود خوش به سعادتش
    • جمیله ۱۱:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
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      حبیب من نباید با وعده وعید ب ایران میومد ولی وقتی ام ک ب ایران اومدش چقدر در کشور ودر شهر خودش غریب بود.. چرا باید اینطور باشه
    • IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
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      خیلی آهنگش هاش قشنگیه من. هنوز گوش میدم با اینکه دهه۹۰ عالی خدا رحمتش کنه🖤😔
    • IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
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      خیلی آهنگش هاش قشنگیه من. هنوز گوش میدم با اینکه دهه۹۰ عالی خدا رحمتش کنه🖤😔
    • بهرام همدانی IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۳
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      رحمت بشود

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