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۲۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۵۹

ادامه تنش در ونزوئلا بر سر برگزاری همه پرسی برای برکناری مادورو

ادامه تنش در ونزوئلا بر سر برگزاری همه پرسی برای برکناری مادورو

تلاش مخالفان دولت ونزوئلا برای دخالت در کار شورای ملی انتخابات این کشور برای تاثیرگذاری در روند بررسی همه پرسی برکناری «مادورو» به درگیری با حامیان دولت منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شماری از نمایندگان مخالف دولت ونزوئلا در کاراکاس، پایتخت هدف حمله هواداران رئیس جمهوری قرار گرفتند.

این حادثه زمانی روی داد که آنها درصدد ورود به ساختمان شورای ملی انتخابات بودند تا برای تسریع روند رسیدگی به خواسته شان مبنی بر برگزاری همه پرسی برای برکناری «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا، مسئولان این نهاد را وادار به ارائه پاسخی روشن کنند. در پی آن یکی از مقام های گارد ملی به آنها دستور داد تا به سمت شبه نظامیان وابسته به دولت بروند.

مخالفان شورای ملی انتخابات را متهم می کنند که روند برگزاری همه پرسی را به تاخیر می اندازد. خولیو بورجس، رئیس جناح مخالفان دولت در پارلمان که در جریان این درگیری مصدوم شده با تایید این موضوع گفت: «ما مثل تمام مردم ونزوئلا به شیوه ای آرام خواهان آنیم که صدایمان شنیده شود. اما آنها ما را نمی پذیرند و خود را فراتر از قانون اساسی و مردم می پندارند…همه ما چیزی را می خواهیم که در ماده ۷۲ قانون اساسی آمده است؛ حق برپایی همه پرسی.»

از سوی دیگر صدها تن از دانشجویان مخالف دولت که قصد داشتند خود را به ساختمان شورای ملی انتخابات برسانند با پلیس درگیر شدند.

 

کد مطلب 3682153
عبدالحمید بیاتی

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