آذربایجان مدعی نقض آتش بس از سوی ارمنستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز شنبه در بیانیه ای از نقض آتش بس قره باغ از سوی ارمنستان خبر داد.

در این بیانیه اعلام شده است که ارتش ارمنستان در ساعات گذشته با شلیک گلوله به سوی نظامیان جمهوری آذربایجان آتش بس را نقض کرده است.

بر اساس این گزارش نیروهای ارتش ارمنستان مواضع ارتش جمهوری آذربایجان را در منطقه قره باغ هدف قرار داده است. دو کشور ماه آوریل با واسطه کشورهای خارجی قرارداد آتش بس امضا کرده بودند.

منطقه خودمختار قره باغ موضع تنش و درگیری بیش از یک دهه بین دو کشور بوده است. دو طرف در تنش های اخیر یکدیگر را به آغاز جنگ متهم می کنند.