به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فهرست اسامی افرادی که امسال به دریافت لقب‌های سلطنتی مفتخر می‌شوند اعلام شد. در میان آنها پنه‌لوپه ویلتون بازیگر سریال «دانتون ابی» نیز جای دارد.

پنه لوپه ویلتون از بازیگران کهنه‌کار بریتانیایی است که در جهان برای بازی در نقش ایزابل کراولی شناخته شد. او در این سریال در کنار مگی اسمیت زوج جذابی از دو زن سالخورده با نظرات متفاوت را ارایه می‌کند.

این بازیگر که تاکنون ۵ بار نامزد دریافت جایزه معتبر اولیویه برای تئاتر شده روز ۱۱ ژوئن در کنار جمعی از چهره‌های تاثیرگذار در عرصه فرهنگ، هنر و اجتماعی به دریافت لقب مفتخر می‌شود.

پنه لوپه ویلتون جایزه اولیویه را برای «گرفته شده در نیمه شب» کسب کرد و این بار لقب «دیم» یا «بانو» را از ملکه می‌گیرد.

استنلی ویلس محقق آثار شکسپیر به دریافت لقب شوالیه مفتخر می‌شود. برایان بلسد بازیگر کهنه کار و کوهنوری که از اورست بالا رفت نشان OBE یا افسر سلطنتی بریتانیا را دریافت می‌کند. تام موریس مدیر هنری بریستول اولد ویکتوریا و مدیر هنری فیلم «اسب جنگی» نشان CBE را خواهد گرفت و فیکس بارت از بنیانگذاران کمپانی تئاتری پانچدارک نشان MBE می‌گیرد.

راد استوارت خواننده مشهور راک نیز نشان شوالیه خواهد گرفت. این خواننده ۷۱ ساله از چهره‌های قدیمی هنری بریتانیا است. ورا لین خواننده ۹۹ ساله نیز در این فهرست جای دارد و به دریافت نشان عالی مفتخر می‌شود که تنها ۶۵ نفر دارنده آن هستند.

این نشان ها و مدال‌ها عالی‌ترین رتبه امپراتوری بریتانیا و دارای سلسله مراتب هستند که از پایین ترین درجه یعنی MBE به عنوان عضو رتبه امپراتوری شروع می‌شود و بعد OBE درجه افسر رتبه امپراتوری، CBE فرمانده، درجه بالاتر شوالیه یا بانو و بالاترین درجه شوالیه عالی صلیب یا بانوی عالی صلیب است.

در سال چندین بار اسامی افرادی که هر سال به دریافت این القاب و نشان‌ها مفتخر می‌شوند اعلام می‌شود و این فهرست به مناسبت تولد ۹۰ سالگی ملکه اعلام شده است.