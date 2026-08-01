کشف کتیبه تاریخی در جریان مرمت دبیرستان انوشیروان دادگر

به گزارش خبرگزاری مهر، فاز نخست عملیات اجرایی مرمت دبیرستان تاریخی انوشیروان دادگر، پس از تأمین اعتبار از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران آغاز شده و هم‌اکنون در مرحله اجرا قرار دارد.

مرتضی ادیب‌زاده، معاون میراث فرهنگی استان تهران، با اشاره به اهمیت این اثر تاریخی گفت: دبیرستان تاریخی انوشیروان دادگر از بناهای شاخص دوره پهلوی اول در تهران است که علاوه بر نقش مؤثر در توسعه آموزش نوین، از منظر معماری نیز دارای ارزش‌های تاریخی و فرهنگی قابل توجهی است. این بنای ارزشمند در گذر زمان در بخش‌هایی از جمله درها و پنجره‌های چوبی، آرایه‌های گچی و پوشش رنگی نما دچار آسیب و فرسودگی شده و به همین منظور اجرای عملیات حفاظتی و مرمتی آن در دستور کار اداره‌کل قرار گرفته است.

وی افزود: در فاز نخست این پروژه، مرمت آرایه‌های گچی و تزئینات قاشقی ستون‌های نمای جنوبی، گچ‌کاری ایوان جنوبی، مرمت درها و پنجره‌های چوبی نمای جنوبی و همچنین درها و پنجره‌های نمای شرقی بنا انجام می‌شود. همچنین بخش‌های آسیب‌دیده پوشش رنگی پایه ستون‌های جبهه جنوبی پس از انجام اقدامات حفاظتی و زیرسازی‌های لازم، مرمت و بازسازی خواهد شد.

ادیب‌زاده با اشاره به یکی از دستاوردهای مهم این عملیات مرمتی اظهار کرد: در جریان مرمت گچ‌کاری ایوان جنوبی مدرسه تاریخی نوشیروان دادگر، یک کتیبه سنگی ارزشمند که در سال ۱۳۲۶ خورشیدی در محل نصب شده بود، شناسایی و از زیر لایه‌های پوششی نمایان شد.

معاون میراث فرهنگی استان تهران ادامه داد: این کتیبه حاوی اطلاعات ارزشمندی درباره تاریخ افتتاح مدرسه در سال ۱۳۱۵ خورشیدی و چگونگی احداث این بنای تاریخی است و از منظر مستندسازی تاریخچه بنا، اهمیت ویژه‌ای دارد. کشف این کتیبه، ضمن تأکید بر ارزش‌های تاریخی دبیرستان نوشیروان دادگر، اطلاعات مستند و قابل توجهی درباره پیشینه و روند شکل‌گیری این اثر شاخص معماری در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی قرار می‌دهد.

معاون میراث فرهنگی استان تهران خاطرنشان کرد: عملیات پاکسازی، مرمت و حفاظت از این کتیبه تاریخی نیز همزمان با ادامه روند مرمت بنا در دستور کار مرمتگر پروژه قرار گرفته است.