کاهش ظرفیت مازاد پالایش؛ هشدار درباره افزایش قیمت سوخت آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پولیتیکو، همزمان با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، ظرفیت مازاد جهانی تولید بنزین و گازوئیل به‌شدت کاهش یافته و این مسئله چالشی جدی برای کاخ سفید در مهار قیمت سوخت ایجاد کرده است.

مدیران عامل شرکت‌های اکسون‌موبیل و شورون روز جمعه اعلام کردند پالایشگاه‌های تولیدکننده سوخت با حداکثر ظرفیت فعالیت می‌کنند و عملاً امکان افزایش چشمگیر تولید برای جبران کمبودهای جهانی ناشی از جنگ در ایران و سایر مناطق تنش‌زا وجود ندارد.

آن‌ها هشدار دادند این وضعیت احتمالاً در ماه‌های آینده به افزایش قیمت سوخت برای مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد.

کاهش ۳ میلیون بشکه‌ای ظرفیت پالایش

دارن وودز، مدیرعامل اکسون‌موبیل، اعلام کرد این شرکت برای افزایش تولید سوخت تا حد امکان تلاش خواهد کرد؛ زیرا قیمت‌های بالاتر انرژی تأثیر قابل‌توجهی بر مصرف‌کنندگان و بودجه خانوارها دارد.

وی افزود سطح فعلی ظرفیت مازاد پالایش پایین‌تر از هر دوره‌ای است که تجربه کرده و صنعت برای خروج تدریجی از این وضعیت به زمان نیاز دارد.

به گفته وودز، انسداد تنگه هرمز روزانه ۳ میلیون بشکه از ظرفیت پالایش را از مدار خارج کرده است. همچنین محدودیت صادرات فرآورده‌های نفتی از سوی چین و روسیه، که در مورد روسیه ناشی از حملات اوکراین به پالایشگاه‌هاست، در مجموع دست‌کم ۵ میلیون بشکه در روز از ظرفیت جهانی را کاهش داده است.

وودز درباره زمان برطرف شدن کمبود عرضه گفت پاسخ به این پرسش دشوار است، اما احتمال دارد در سه‌ماهه سوم سال و حتی پس از آن، فشار افزایشی بر قیمت فرآورده‌های نفتی ادامه یابد.

وی ادامه داد تقاضای گازوئیل در اروپا در سه‌ماهه دوم ضعیف‌تر بود و همین مسئله مانع کاهش بیشتر موجودی جهانی شد، اما ممکن است این روند در سه‌ماهه سوم ادامه پیدا نکند.

افزایش قیمت بنزین در آمریکا

بر اساس گزارش انجمن خودروی آمریکا، میانگین قیمت بنزین در سراسر این کشور به ۴.۱۰ دلار برای هر گالن رسیده که نزدیک به یک دلار بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز اعلام کرده پالایشگاه‌های این کشور در ماه جاری با حدود ۹۷ درصد ظرفیت عملیاتی خود فعالیت کرده‌اند. شرکت شل نیز گزارش داده پالایشگاه‌هایش در سه‌ماهه دوم با ظرفیتی بالاتر از ظرفیت رسمی فعالیت داشته‌اند.

تداوم فعالیت پالایشگاه‌ها با حداکثر ظرفیت در معرض خطر است

پولیتیکو پیش‌تر گزارش داده بود دولت ترامپ در حال مذاکره با سرمایه‌گذاران برای بازگشایی پالایشگاه‌های غیرفعال و کاهش فشار بر قیمت سوخت است.

تحلیلگران هشدار داده‌اند نرخ بالای بهره‌برداری، فضای بسیار محدودی برای مقابله با اختلالات عملیاتی باقی می‌گذارد و احتمال آسیب‌دیدن تجهیزات را افزایش می‌دهد. همچنین تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده پالایشگاه‌ها به دلیل افزایش تولید به تأخیر افتاده است.

افزون بر این، با نزدیک شدن فصل طوفان‌های دریایی، احتمال اختلال در فعالیت پالایشگاه‌ها افزایش می‌یابد و مجموع این عوامل، تداوم تولید با حداکثر ظرفیت را با خطر جدی مواجه می‌کند.