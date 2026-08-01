به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، نشست هم‌اندیشی با فعالان صنایع پیشرفته و تجارت الکترونیک، با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، اعضای انجمن ملی شرکت‌های صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان صنعت و معدن، انجمن تجارت الکترونیک صبح امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ در محل صندوق برگزار شد.

اوایل اسفند ۱۴۰۴ تفاهم‌نامه همکاری مشترک سه‌جانبه‌ای میان صندوق نوآوری و شکوفایی، بانک اقتصاد نوین و انجمن ملی شرکت‌های صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان صنعت و معدن با هدف هم‌افزایی و اهرمی‌سازی منابع و ایجاد جریان پایدار نقدینگی منعقد شد.

در ادامه رایزنی و تعامل بیشتر درخصوص توسعه مدل نوآورانه تأمین مالی، نشست هم‌اندیشی با فعالان صنایع پیشرفته و تجارت الکترونیک با حضور دکتر حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور، دکتر اصغر نوراله‌زاده رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، جمعی از معاونین دو نهاد، اعضای انجمن ملی شرکت‌های صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان صنعت و معدن، انجمن تجارت الکترونیک، صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) کرمان موتور در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

محصول فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان باید به اثر اقتصادی تبدیل شوند

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور در این نشست با اشاره به اهمیت بحث تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: بحث تامین مالی از مهم‌ترین چالش‌های و حلقه‌هایی است که می‌تواند دانش‌بنیان‌ها را بسوی پیشرفت سوق دهد. ایده ما، داشتن شرکت‌های دانش‌بنیان قوی و دارای قابلیت (در حوزه‌های مختلف) است.

افشین با اشاره به برخی مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه دریافت تسهیلات تاکید کرد: تدوین بسته‌های حمایتی مختلف مهم نیست، آنچه اهمیت دارد، رسیدن پول (و تامین مالی درست) شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ اینکه ما سهم خود را به درستی انجام دهیم، ولی شرکت‌ها در بانک‌ها گرفتار شوند، مورد قبول نیست.

وی افزود: بدنبال تغییر ذهنیت هستیم و فناوری در این بین نقش مهمی ایفا می‌کند. فناوری و محصول فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان باید وارد بازار شده و به اثر اقتصادی تبدیل شوند، وگرنه به کنج پستو می‌رود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور، داشتن یک مدل ساده، ولی قانومند در حوزه تامین مالی را ضروری عنوان کرد.

وی تاکید کرد: در بخش ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی بانک، شرکت دانش‌بنیان و یک ناظر از معاونت علمی باید حضور داشته باشد تا از ارزیابی دوباره جلوگیری شود. اگر بانک این فرایند ارزیابی را قبول نکند و مجدد درخواست ارزیابی داشته باشد، در همکاری با این بانک‌ها تجدیدنظر می‌کنیم. اولویت ما این است که با بانک‌هایی تفاهم‌نامه داشته باشیم که با حوزه دانش‌بنیان، همراهی خوبی دارند.

اتخاذ یک روش یکسان و شفاف برای جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای در حوزه تامین مالی

رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در این نشست گفت: نیازمندی‌های تامین مالی در زیست‌بوم نوآوری کشور هم می‌تواند منجر به رشد و هم مانع رشد شود؛ نکته‌ای که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد، اتخاذ یک روش یکسان است تا از برخورد سلیقه‌ای در این بخش جلوگیری شود.

نوراله‌زاده افزود: در حوزه تامین مالی، ممکن است نیاز برخی شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار بالا و نیاز برخی دیگر کم باشد، اما نکته مهم این است که در برخورد با همه شرکت‌ها، روش یکسان و شفافی را مبنای کار قرار دهیم که مورد قبول اکثریت شرکت‌ها باشد و بتوانیم پاسخگویی مناسبی نیز به نهادهای ناظر در این حوزه داشته باشیم. در این شرایط اگر شرکتی، تسهیلات بالاتری دریافت کرده باشد، بر مبنای همین روش یکسان، شفاف و قانومند می‌توانیم توضیحات لازم را برای ارائه تسهیلات بیشتر به یک شرکت یا تسهیلات پایین‌تر به شرکت دیگر، ارائه کنیم.

رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین به بحث ریسک نکول اشاره کرد و گفت: قوانین جاری کشور، یکسری مسئولیت‌ها را متوجه نهادهایی کرده است و نمی‌توانیم بگوییم که بحث (رسیدگی به) ریسک نکول برعهده بانک است و صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه بررسی آن نقشی ندارد و طبق قوانین، به این شکل تکلیف شده است.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که اسفند سال گذشته میان صندوق نوآوری و شکوفایی، بانک اقتصاد نوین و انجمن ملی شرکت‌های صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان صنعت و معدن با هدف ایجاد جریان پایدار نقدینگی منعقد شد، تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که در حوزه طراحی مدل نوآورانه نظام تامین مالی مورد توجه جدی قرار داده‌ایم، حضور ذینفعان در جلسه‌های تصمیم‌گیری در این خصوص است و امروز نیز با هدف شنیدن نقطه‌نظرات شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان صنایع پیشرفته و تجارت الکترونیک گردهم جمع شده‌ایم. برای نخستین بار در نظام تامین مالی، ذینفعان در فرایند و جلسه‌های تصمیم‌گیری حضور دارند.

رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: در حوزه تسهیلات تثبیت تولید، هدف، جبران و پوشش‌دادن بخشی از تورم است. اینکه می‌گوییم بخشی از تورم به این دلیل است که منابع صندوق نوآوری و شکوفایی به اندازه تورم رشد نکرده است که بتوانیم معادل تورم را پوشش دهیم و عنوان می‌کنیم که هدف، جبران بخشی از تورم است. برای تسهیلات تثبیت تولید و براساس داده‌های مرکز آمار ایران، ملاک نرخ تورم بخش صنعت ۶۶ درصد مبنای کار قرار گرفته است. در زمینه رشد تولید نیز ملاک، نرخ ۲۵ درصد است که این عدد نیز برای جبران و پوشش بخشی از تورم است.

نوراله‌زاده همچنین در پاسخ به پرسش یکی از اعضای حاضر در جلسه درخصوص امکان دریافت تسهیلات از بانک‌ها گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی به دنبال سرعت بخشیدن به فرآیند تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان است و اگر شرکت‌ها به صورت مستقیم با بانک‌ها به تفاهم برسند، می‌توانند به صورت همزمان از این مسیر نیز برای تامین مالی اقدام کنند.