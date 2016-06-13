رضا سعیدی پور مدیر پردیس آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح رمضان در پردیس سینمایی آزادی، گفت: از اولین روز ماه مبارک رمضان، یک میز جلوی پردیس سینمایی آزادی قرار گرفته شده است که بعد از اذان مغرب، به صورت رایگان و صلواتی از مردم پذیرایی می شود تا مردم بعد از باز کردن روزه خود وارد سینما شوند.

وی ادامه داد: فیلم هایی که در پردیس سینمایی آزادی نمایش داده می شوند شامل اکثر فیلم هایی است که در برنامه اکران قرار دارند اما در این میان از فیلم های «بارکد» به کارگردانی مصطفی کیایی و «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمد حسین مهدویان استقبال بیشتری شده است و مردم بیشتر به دیدن این دو اثر می نشینند.

مدیر پردیس آزادی توضیح داد: علاوه بر اکران فیلم‌های روز سینمای ایران، فیلم های «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی و «کفش هایم کو؟» به کارگردانی کیومرث پوراحمد برای اکران نیمه شب انتخاب شدند که از هر دو فیلم به خوبی استقبال می شود. البته با توجه به اینکه زمان نمایش این فیلم ها به پایان رسیده است، ما موظف هستیم تا این آثار را در سانس های بعد از ۱۱ شب نمایش دهیم و به همین دلیل تنها سانس های کمی می توانیم در اختیار این فیلم ها قرار دهیم.

وی تاکید کرد: این استقبال ها به گونه ای است که در برخی از شب ها نمایش فیلم در این پردیس تا ۱۰ دقیقه قبل اذان صبح ادامه داشته است. به گونه ای که ضریب اشغال صندلی در آزادی کاملا پر است. با توجه به اینکه این پردیس دارای ۵ سالن است که در مجموع ۱۱۰۰ صندلی دارد و بعد از افطار ۴ سانس نمایش برای هرکدام از این سالن ها در نظر گرفته شده است، می توان گفت این پردیس در یک روز از ۴۵۰۰ نفر مخاطب استقبال می کند.

سعیدی پور گفت: هر طرحی برای موفقیت نیازمند تبلیغات مناسب است. متاسفانه در سال جاری هیچ نهادی برای تبلیغ اکران های ماه مبارک رمضان پیش قدم نشد و شرایط برای اطلاع رسانی در این زمینه فراهم نشده است. رسانه ملی می تواند هرشب اجرا شدن این طرح را زیرنویس کند تا مردم از اجرای این طرح مطلع شوند.

وی بیان کرد: در شرایطی که تلویزیون از تبلیغ فیلم ها در شبکه های مختلف خودداری می کند اگر صاحبان فیلم ها نیز تبلیغ فیلم خود را به شبکه های ماهواره ای ارایه دهند، به شدت با آنها برخورد می شود. این درست نیست که فیلم های ایرانی که با توجه به خلق و خوی مردم کشورمان ساخته شده است از رسانه ملی تبلیغ نشود و مردم فرصت حضور با خانواده خود در سینماها را نداشته باشند.

رییس پردیس آزادی در پایان گفت: فکر می کنم فیلم دیدن در سینما یک فرصت و امکان است که می توان آن را با خانواده خود تجربه کنند.