رمضان مقصودلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که اعلام شده سیب زمینی های گلستان به قزاقستان صادر شده است، از تحویل نشدن این محوله به تاجر قزاق خبرداد و اظهار کرد: ۱۹ خردادماه صادرات نخستین محموله سیب‌زمینی تولیدی استان از طریق خط آهن بین‌المللی ایران - ترکمنستان - قزاقستان به مقصد روسیه انجام شد.

وی افزود: سه روز قبل بارگیری ۴۵ تن سیب‌زمینی گلستان انجام‌شده و این محموله از خط ریلی اینچه برون به قزاقستان صادرشده و پس از بسته‌بندی این محصول باسلیقه روس‌ها، توسط تاجر قزاق به روسیه صادر می‌شود.

رئیس انجمن سیب‌زمینی‌کاران استان گلستان یادآور شد: تاکنون سیب‌زمینی تولیدی استان گلستان تنها از طریق آبی با بهره‌گیری از بندر امیرآباد مازندران در حال انجام بوده است.

وی ادامه داد: تا ساعت ۲۴ روز گذشته که با طرف قرارداد قزاق مکالمه تلفنی داشتم این محموله تحویل نشده بود.

وی بابیان اینکه مبادلات گمرکی بسیار زمان‌بر است، اضافه کرد: فاصله اینچه برون تا قزاقستان ۱۰۰۰ کیلومتر است و طی این مسیر از طریق ریلی یک شبانه زمان نیاز دارد اما به دلیل زمان‌بر بودن مبادلات گمرکی هنوز این محموله تحویل نشده است.

مقصود لو در پاسخ به این سؤال که چقدر خوش‌بین هستید که این محموله سالم تحویل طرف قرارداد شود، تصریح کرد: هرچند واگن یخچال دار به اینچه برون نرسیده و این محموله با هوادهی ارسال‌شده اما بین ۹۰ تا ۹۵ درصد امیدواریم این محموله سالم به قزاقستان برسد و سپس به روسیه صادر شود.

وی خاطرنشان کرد: با صادرات نخستین محموله سیب‌زمینی گلستان شاهد تأثیرات مثبت این فرآیند در استان و افزایش قیمت آن هستیم تا جایی که ترس صادرکنندگان برطرف شده و قیمت سیب‌زمینی استان دو برابر شده و از ۴۰۰ تومان به ۸۰۰ تومان رسیده است.

خبرگزاری مهر چندی پیش با انتشار گزارشی موانع سر راه صادرات سیب زمینی در گلستان را پیگیر شده بود و مسئولان نبود واگن یخچال دار را یکی از مهمترین چالش ها عنوان کردند. مساله ای که هنوز نگرانی هایی را برای صادرکنندگان سیب زمینی به قزاقستان ایجاد کرده و آن ها امیدوارم در نبود این واگن بتوانند محصول خود را سالم به مقصد برسانند.