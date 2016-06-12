فعالان فرهنگی و هنری نقش محوری در مبارزه با جنگ نرم دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، مهدی حقیقی اظهار داشت: حمایت ازعرصه فرهنگ و هنر به منظور تقویت راهبری زیرساختی توسعه کشور ضروری است.

وی ادامه داد: جبهه فرهنگی کشور نیازمند تفکر اخلاق مدار و ارزشی است چرا که اخلاص در نیت و اعتقاد قلبی و عملی به آموزه های اسلام و انقلاب، توسعه فرهنگی و اسلامی را تثبیت می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی بیان کرد: راهکار مقتدرانه در مقابله با جبهه جنگ نرم، استفاده از ابزار فرهنگی و خلاقیت هنرمند متعهد و ارزشی است.

وی عنوان کرد: برگزاری دومین جشنواره تئاتر منطقه ای دفاع مقدس و موسیقی مقاومت با عنوان حماسه ماندگار در ساوه افتخاری برای کشور و استان مرکزی است که به زودی برنامه های مقدماتی آن آغاز می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی خطاب به هنرمندان عرصه تئاتر و نمایش نیز گفت: اولین عنصر اصلی یک هنرمند متعهد اخلاق مداری و جذب مخاطب است.

حقیقی بیان داشت: تولید محتوای فرهنگی با استفاده از زبان فرهنگ و هنر روز، نیاز کشور و استان مرکزی است و هنرمندان با ابتکار و سعه صدر باید پاسدار حرمت عرصه هنر و فرهنگ این مرز و بوم باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: هنر فرصتی بکر و تکرار نشدنی برای معرفی ارزش های نظام و انقلاب است که هنرمندان باید قدردان آن باشند.