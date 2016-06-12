۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۵۲

در جلسه روسای شعب و نایب رییس؛

۲۳ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انتخاب شدند

۲۳ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه رؤسای شعب و نایب رئیس مجلس با متقاضیان عضویت در این کمیسیون انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش؛ «کاظم جلالی، علاءالدین بروجردی، هادی شوشتری، علیرضا رحیمی، مصطفی کواکبیان، حشمت الله فلاحت پیشه، محمد آشوری، محمدمهدی برومندی، علی نجفی خوشرودی، شهروز برزگر، کمال دهقانی فیروزآبادی، هاجر چنارانی، سیدمحسن علوی، مرتضی صفاری نطنزی، محمدجواد جمالی نوبندگانی، قاسم جاسمی، اردشیر نوریان، سیدحسین نقوی حسینی، جواد کریمی قدوسی، محمدابراهیم رضایی، مجتبی ذوالنور، مسعود گودرزی و ابوالفضل حسن‌بیگی» ۲۳ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را تشکیل می دهند.

در جلسه رؤسای شعب و نایب رئیس مجلس با متقاضیان حضور در کمیسیون امنیت ملی این نمایندگان بر اساس سوابق کاری و تحصیلی خود برای حضور در کمیسیون امنیت ملی انتخاب شدند.

