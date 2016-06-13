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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۳

به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

کتاب «عقلانیت باور دینی در معرفت‌ شناسی‌ های برون‌ گرا» منتشر شد

کتاب «عقلانیت باور دینی در معرفت‌ شناسی‌ های برون‌ گرا» منتشر شد

کتاب «عقلانیت باور دینی در معرفت‌ شناسی‌ های برون‌ گرا» ه عنوان کتاب مبنایی برای دانشجویان رشته‌های فلسفه غرب، فلسفه اسلامی و فلسفه دین تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «عقلانیت باور دینی در معرفت‌ شناسی‌ های برون‌ گرا» منتشر شد. کتاب حاضر به عنوان کتاب مبنایی برای دانشجویان رشته‌های فلسفه غرب، فلسفه اسلامی و فلسفه دین تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

چکیده مباحث این کتاب این است که در معرفت‏‌شناسی معاصر، برون‏گرایی یک رویکرد جدّی و پرطرف‌دار برای تبیین عقلانیت باورها محسوب می‏‌شود. در معرفت‏‌شناسی دینی نیز برخی نظریه‏‌پردازان معاصر با الهام از رویکردهای برون‏گرایانه تلاش کرده‏‌اند برای نشان دادن ارزش معرفتی باورهای دینی به تبیین‏‌هایی کاملاً جدید و متفاوت از گذشته برسند. نمونه‏‌ای از این نظریه‌‏پردازی‏‌ها را می‌‏توان در آثار دو فیلسوف برجسته دین، آلوین پلنتینگا و ویلیام پی. آلستن مشاهده کرد.

در این کتاب، ابتدا برای آشنایی با برون‏گرایی، دیدگاه آلوین گلدمن، یک چهره شاخص در این زمینه، تشریح و سپس نحوه کاربرد برون‏گرایی در دفاع از عقلانیت باور دینی با شرح دیدگاه‏‌های پلنتینگا و آلستن نشان داده می‌‏شود. در خاتمه به اندیشه علم حضوری به عنوان یکی از راهکارهای مطرح برای حل مسئله اشاره می‏‌گردد.

همچنین فهرست این کتاب به قرار زیر است:

مقدمه
فصل اول: اعتمادپذيري شيوه توليد باور ديني با نظر به اعتمادگرایی آلوین گلدمن
فصل دوم: کفایت مبنای باور دینی بر اساس دیدگاه ویلیام آلستن
فصل سوم: تضمین باور دینی بر اساس دیدگاه آلوین پلنتینگا
فصل چهارم: جمع‌بندی
کتابنامه

دریافت مقدمه کتاب

کد مطلب 3684459

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