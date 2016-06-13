به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «عقلانیت باور دینی در معرفت شناسی های برون گرا» منتشر شد. کتاب حاضر به عنوان کتاب مبنایی برای دانشجویان رشتههای فلسفه غرب، فلسفه اسلامی و فلسفه دین تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقهمندان نیز از آن بهرهمند شوند.
چکیده مباحث این کتاب این است که در معرفتشناسی معاصر، برونگرایی یک رویکرد جدّی و پرطرفدار برای تبیین عقلانیت باورها محسوب میشود. در معرفتشناسی دینی نیز برخی نظریهپردازان معاصر با الهام از رویکردهای برونگرایانه تلاش کردهاند برای نشان دادن ارزش معرفتی باورهای دینی به تبیینهایی کاملاً جدید و متفاوت از گذشته برسند. نمونهای از این نظریهپردازیها را میتوان در آثار دو فیلسوف برجسته دین، آلوین پلنتینگا و ویلیام پی. آلستن مشاهده کرد.
در این کتاب، ابتدا برای آشنایی با برونگرایی، دیدگاه آلوین گلدمن، یک چهره شاخص در این زمینه، تشریح و سپس نحوه کاربرد برونگرایی در دفاع از عقلانیت باور دینی با شرح دیدگاههای پلنتینگا و آلستن نشان داده میشود. در خاتمه به اندیشه علم حضوری به عنوان یکی از راهکارهای مطرح برای حل مسئله اشاره میگردد.
همچنین فهرست این کتاب به قرار زیر است:
مقدمه
فصل اول: اعتمادپذيري شيوه توليد باور ديني با نظر به اعتمادگرایی آلوین گلدمن
فصل دوم: کفایت مبنای باور دینی بر اساس دیدگاه ویلیام آلستن
فصل سوم: تضمین باور دینی بر اساس دیدگاه آلوین پلنتینگا
فصل چهارم: جمعبندی
کتابنامه
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