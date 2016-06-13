به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «عقلانیت باور دینی در معرفت‌ شناسی‌ های برون‌ گرا» منتشر شد. کتاب حاضر به عنوان کتاب مبنایی برای دانشجویان رشته‌های فلسفه غرب، فلسفه اسلامی و فلسفه دین تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

چکیده مباحث این کتاب این است که در معرفت‏‌شناسی معاصر، برون‏گرایی یک رویکرد جدّی و پرطرف‌دار برای تبیین عقلانیت باورها محسوب می‏‌شود. در معرفت‏‌شناسی دینی نیز برخی نظریه‏‌پردازان معاصر با الهام از رویکردهای برون‏گرایانه تلاش کرده‏‌اند برای نشان دادن ارزش معرفتی باورهای دینی به تبیین‏‌هایی کاملاً جدید و متفاوت از گذشته برسند. نمونه‏‌ای از این نظریه‌‏پردازی‏‌ها را می‌‏توان در آثار دو فیلسوف برجسته دین، آلوین پلنتینگا و ویلیام پی. آلستن مشاهده کرد.

در این کتاب، ابتدا برای آشنایی با برون‏گرایی، دیدگاه آلوین گلدمن، یک چهره شاخص در این زمینه، تشریح و سپس نحوه کاربرد برون‏گرایی در دفاع از عقلانیت باور دینی با شرح دیدگاه‏‌های پلنتینگا و آلستن نشان داده می‌‏شود. در خاتمه به اندیشه علم حضوری به عنوان یکی از راهکارهای مطرح برای حل مسئله اشاره می‏‌گردد.

همچنین فهرست این کتاب به قرار زیر است:

مقدمه

فصل اول: اعتمادپذيري شيوه توليد باور ديني با نظر به اعتمادگرایی آلوین گلدمن

فصل دوم: کفایت مبنای باور دینی بر اساس دیدگاه ویلیام آلستن

فصل سوم: تضمین باور دینی بر اساس دیدگاه آلوین پلنتینگا

فصل چهارم: جمع‌بندی

کتابنامه

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