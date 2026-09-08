به گزارش خبرگزاری مهر، در این مدرسه تابستانی، ابعاد مختلف رویکردهای برون‌گرایانه در فلسفه دین و کارکردهای آن در حوزه معرفت‌شناسی باورهای دینی مورد بررسی و بحث قرار می‌گیرد و استادان و پژوهشگران در نشست‌های تخصصی به ارائه دیدگاه‌ها و مباحث مرتبط با این موضوع خواهند پرداخت.



بر اساس برنامه اعلام‌شده، در این رویداد موضوعاتی همچون برون‌گرایی و درون‌گرایی در معرفت‌شناسی معاصر، دلایل به سود برون‌گرایی معرفتی، برون‌گرایی حداکثری در فلسفه دین، برون‌گرایی معرفتی و اختلاف نظر دینی، برون‌گرایی معتدل در فلسفه دین، درون‌گرایی و برون‌گرایی معنایی، برون‌گرایی معرفتی و علم الهی، علم خدا به حالات ذهنی مخلوقات از منظر اول‌شخص، برون‌گرایی و شکاکیت و دیگر مباحث مرتبط بررسی خواهد شد.



این برنامه با حضور استادان و پژوهشگرانی از جمله حمید وحید، محسن زمانی، جلال پیکانی، غزاله حجتی، جلال پیکانی، عباس کاظمی، حسین خطیبی، فریدالدین سبط، حمید علائی‌نژاد، جان کرگو، محمدعلی پودینه، کریس تاکر، نیما نریمانی، رسول رسولی‌پور، کلی جیمز کلارک، محمد لگنهاوزن ناتان راکوود برگزار می‌شود.



مدرسه تابستانی بین‌المللی «برون‌گرایی معرفتی در فلسفه دین؛ رویکردها و کارکردها» در روزهای ۱۷ تا ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵، در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌شود و استادان، پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به مباحث فلسفه دین می‌توانند در آن حضور یابند.



برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام، علاقه‌مندان می‌توانند به اطلاعیه و صفحه ثبت‌نام این رویداد مراجعه کنند:

https://www.irip.ac.ir/u/173

https://evnd.co/XCddF