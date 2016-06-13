مستندسازان به رییس جدید شبکه مستند تبریک گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتخاب سلیم غفوری به ریاست شبکه مستند، جمعی از مستندسازان این انتصاب را به وی تبریک گفتند.

در متن این پیام تبریک آمده است:

«جناب آقای سلیم غفوری

با سلام و تهیت؛

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان مدیر شبکه مستند سیما تبریک عرض نموده و برای شما آرزوی توفیق بیش از پیش را داریم.

این انتصاب از سوی ریاست محترم رسانه ملی گامی موثر در تحقق اهداف سازمان صدا و سیماست که با تخصص محوری و جوانگرایی همراه شده است. امید است، جنابعالی به عنوان رییس جدید شبکه مستند با استفاده از تجربیات پیشین، تلاش فرمایید تا مستند به طرز شایسته به عنوان یک قالب تاثیرگذار به جامعه ایرانی معرفی گردد.

پیروزی و بهروزی روزافزون حضرت‌عالی را از خداوند متعال مسألت داریم.

امضا کنندگان :

محمد علی فارسی، مرتضی شعبانی، اصغر بختیاری، محمدحسین مهدویان، بهروز نورانی پور، محسن برمهانی، محمد علی شعبانی، سیاوش سرمدی، مهدی شامحمدی، سیدرضا حسینی، امیرحسین نوروزی، وحید امیرخانی، محمد علی رخشانی، محسن اسلام زاده، وحید فرجی، مصطفی حریری، مهدی فارسی، یوسف حاتمی کیا، مهدی نقویان، حسین همایونفر، سید احسان موسوی اصغرزاده، محمدرضا کریمی راد، محمد حسن یادگاری، محمد صادق باطنی، حسین شمقدری، محسن ناجی، محمدباقر شاهین، تورج کلانتری، ایمان گودرزی، یاسر عرب، مهدی خوش نژاد، روح الله رفیعی، علی قدیریان، سعید فرجی، عباس لاجوردی طوسی، محمد کرم زاده، محسن قیصری، سید کوشا اعتمادی، سید مهدی دزفولی، حمید عبدالله زاده، محمد حسن مددی، داوود مرادیان، محسن اخوان فر، محمد حبیبی، سید مصطفی آهنگرها و مهدی انصاری و ...»