مدير شبكه مستند منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی در حكم سلیم غفوری، با اشاره به تخصصی بودن شبكه مستند بر لزوم تولید، تامین و پخش مستند در همه موضوعات در این شبكه تاكید كرد.

وی در این حكم مدیر شبكه مستند را به بهره گیری از الگوی كارآمد و اثربخش مدیریت پیام و استفاده از نظرات كارشناسان متعهد و خبره در ارتقای كیفی و هنری تولیدات مستند در جهت افزایش سرمایه اجتماعی كشور، تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی و مقابله موثر با جنگ نرم دشمن و آرایش رسانه ای نظام سلطه توصیه كرده است.

میرباقری در بخشی از حكم خود بر تولید مستندهای فاخر به ویژه مستندهایی كه روایتگر تاریخ بزرگ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هستند، تاكید كرد.

وی در این حكم از زحمات امیر تاجیك در طول تصدی مدیریت شبكه مستند قدردانی كرد.

سید سلیم غفوری، متولد ۱۳۵۲ رشت است. کارگردان و تهیه کننده مستند، فعال فرهنگی، دانش آموخته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی است. از جمله سوابق وی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مدیر گروه مستند شبکه افق از ۹۱ تا کنون

مدیر مرکز فرهنگی میثاق

دبیر اتحادیه بین المللی امت واحده

عضو شورای مستند مرکز مستند سوره حوزه هنری

تهیه کننده دهها برنامه مستند: نسیم حیات، جنگ پنهان، پارسیان زنگبار، آسیایی های به غزه می روند، کاروان آزادی، مرزبانان، قیام صحرا، اسرار زندان ابوسلیم، نیمه خاموش، خوابهای سیاه و ...

عضو هیئت انخاب و داوری دهها جشنواره در حوزه مستند از قبیل جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، بخش مستند جشنواره فیلم فجر، جشنواره تسنیم، جشنواره سما، جشنواره رویش و ...

فعالیت موثر در عرصه جذب، آموزش و سازماندهی جوانان مستعد در راستای تشکیل گروههای مستندساز

برنامه ریزی و مدیریت کاروان آسیایی شکست حصر غزه

برنامه ریزی و مدیریت کاروان زائران صلح سوریه با حضور هنرمندان کشورمان در سوریه

برنامه ریزی، هماهنگی و اعزام گروهها مختلف مستند ساز به نقاط بحرانی منطقه و جهان اسلام