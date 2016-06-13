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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۲۴

فرمانده انتظامی خراسان رضوی:

خراسان رضوی باید خط قرمز مخلان نظم و امنيت عمومی باشد

خراسان رضوی باید خط قرمز مخلان نظم و امنيت عمومی باشد

مشهد ـ فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: این استان باید خط قرمز قانون‌شکنان، قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت عمومی باشد و با حمایت‌های دستگاه قضایی روند قاطع برخورد با این افراد ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، بهمن امیری مقدم در جلسه تعامل دادگستری و نیروی انتظامی در مشهد با اشاره به حمایت‌های مستمر مجموعه قضایی از نیروی انتظامی اظهار كرد: تعامل مؤثر این دو مجموعه موجب کسب موفقیت‌های بی‌شماری در زمینه برخورد با ناهنجاری‌ها و حفظ و ارتقاء امنیت عمومی در سطح استان شده است.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام شده در زمینه قاچاق کالا و ارز، از افزایش کشفیات در این زمینه خبر داد و افزود: در کنار مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجرای طرح‌های امنیت اخلاقی، اجتماعی و فضای مجازی در دستور کار ما قرار دارد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوي از اجرای طرح نگهبان محله و طرح‌های نظارتی به عنوان طرح‌های موفق یاد کرد و گفت: بحمدالله با ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی، در حوزه‌های مختلفی شاهد کاهش وقوع ناهنجاری‌های اجتماعی بوده‌ایم.

اميری مقدم اعمال نظارت بیشتر بر عملکرد نیروهای انتظامی را از برنامه‌های این مجموعه دانست و افزود: اعمال نظارت در تمامی سطوح نیروی انتظامی با روش‌های سنتی و مدرن در حال انجام است.

وی خاطر نشان کرد: خراسان رضوی باید خط قرمز قانون‌شکنان، قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت عمومی باشد و با حمایت‌های دستگاه قضایی در آینده نیز روند قاطع برخورد با این افراد ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 3685058

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