به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای اداری شهرستان دالاهو شامگاه دوشنبه با حضور استاندار کرمانشاه و سایر مسئولان در محل فرمانداری این شهرستان پیرامون بررسی مسائل و مشکلات شهرستان دالاهو برگزار شد.

سفر رازانی به شهرستان دالاهو و حضور در نشست شورای اداری این شهرستان با مصوباتی همراه بود.

تلاش برای تخصیص اعتبار به منظور ریشه کنی آمار بحرانی تب مالت در دالاهو، تسریع در شروع کار پیمانکار مسکن مهر و بهره‌برداری از فازهای در دست اجرای بزرگراه کربلا از مهم‌ترین مصوبات مورد تاکید استاندار بود.

انتقاد از عدم توجه به ظرفیت گردشگری شهرستان دالاهو

اکبری فرماندار دالاهو در این نشست با تشریح مسائل و مشکلات شهرستان و ذکر محرومیت‌های چند ساله مردم این منطقه اظهار داشت: عدم استقرار برخی ادارات متناظر در شهرستان، عدم توجه به پتانسیل گردشگری دالاهو و نامناسب بودن وضعیت راه‌های شهرستان دالاهو از جمله مشکلات مردم است.

فرماندار دالاهو خواستار توجه به ظرفیت اشتغال در این شهرستان شد و تاکید کرد: توجه به اشتغال با حمایت از تولید در بخش‌های مختلف شیلات، کشاورزی، دامپروری و صنعت حائز اهمیت است.

از دیگر مباحث مهم مطرح شده در این نشست تاکید بر تسریع در روند بهره‌برداری از بزرگراه کربلا، واگذاری ساختمان آموزش وپرورش به دانشگاه پیام نور، احداث ۲ درمانگاه در بخش‌های گهواره و ریجاب با اعتبار ۲ میلیارد تومان و رساندن آمار بحرانی تب مالت در دالاهو به متوسط کشوری بود.

همچنین تلاش برای راه اندازی فاز دوم شیلات ریجاب و اجرای سیستم آبیاری قطره‌ای در ۱۹۰هکتار از باغات کرند غرب، اصلاح و تعریض جاده مواصلاتی ریجاب، توجه بیشتر به بخش کشاورزی، اهلی شدن گندم و جو در دالاهو با توجه به سابقه کشت ۱۰ هزار ساله این محصولات در دالاهو، روکش آسفالت بلوار اصلی راه کربلا در کرند غرب، برداشت موقت آب توسط کشاورزان از سد های مخزنی زمکان و آزادی از دیگر مباحث بود.

احداث درمانگاه در بخش‌های ریجاب و زاوله

مواردی همچون جداسازی فاضلاب انسانی و حیوانی ریجاب از رودخانه پایین دروازه به جهت راه اندازی فاز دوم شیلات ریجاب و رفع مشکل مسکن مهر ۴۸۰وادی کرند غرب نیز دیگر مسائل مورد بحث در این نشست را تشکیل دادند.

بحث در مورد بیماری تب مالت در دالاهو که میزان ابتلای آن ۳۵۰نفر در صد هزار نفر است که متوسط کشوری ابتلا به تب مالت ۲۰نفر در صد هزار نفر است و اینکه چرا تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته از دیگر مباحث بود.

اظهار بی‌اطلاعی فرماندار دالاهو و رئیس آب و فاضلاب روستایی شهرستان از تخصیص حدود یک میلیارد تومان اعتبار در بخش‌های روستایی دالاهو نکته قابل توجهی در این نشست بود، مدیر کل آب وفاضلاب روستایی استان قصور در این عدم اطلاع رسانی را بر عهده گرفت.

در حضور مدیران کل استان حاضر در این نشست، احداث درمانگاه‌های بخش‌های زاوله وریجاب و بهره برداری کامل از فازهای ۴ و۵ بزرگراه کربلا تا آبان ماه امسال مصوب شد.