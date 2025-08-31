مهدی پرویزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در این شهرستان اظهار کرد: یکی از پروژه‌های مهمی که در حال بهره‌برداری است، استخر دانش‌آموزی در شهر کندیماست که به عنوان مجموعه‌ای به‌روز و استاندارد می‌تواند علاوه بر ایجاد نشاط و امید در میان دانش‌آموزان، برای استفاده عموم مردم نیز بسیار مؤثر باشد.

وی افزود: در بخش گهواره و روستای تختگاه نیز با همکاری سازمان نوسازی مدارس و خیرین نیک‌اندیش، یک مدرسه دو کلاسه آماده افتتاح شده که می‌تواند گامی ارزشمند در توسعه عدالت آموزشی و رفع نیازهای دانش‌آموزان منطقه باشد.

فرماندار دالاهو در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه رفع تنش آبی اشاره کرد و گفت: در شهر ریجاب، چهار و نیم کیلومتر خط انتقال آب از چشمه کنار به بخش ریجاب و روستاهای اطراف اجرا شده که تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت آب شرب و کشاورزی منطقه خواهد داشت.

پرویزی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه دالاهو در حوزه شیلات بیان کرد: شهرستان دالاهو و به ویژه بخش ریجاب قطب اصلی پرورش ماهی قزل‌آلا در کشور محسوب می‌شود و سال‌ها عملیات احداث خط انتقال شیلات با همکاری شرکت توزیع برق استان به طول انجامید که اکنون تکمیل شده است. این پروژه نه تنها باعث افزایش کیفیت و راندمان تولید ماهی شده بلکه شرایط لازم برای توسعه اقتصادی منطقه را نیز فراهم آورده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها در حوزه شیلات، ۱۸۳ مزرعه پرورش ماهی در شهرستان فعال است که زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از هزار و ۲۰۰ نفر را ایجاد کرده و این نشان‌دهنده ظرفیت بزرگ دالاهو در حوزه تولید و اشتغال است.

فرماندار دالاهو تأکید کرد: تمامی این اقدامات در راستای تحقق توسعه پایدار و ایجاد امید و نشاط اجتماعی برای مردم شهرستان بوده و با تداوم این مسیر شاهد شکوفایی هر چه بیشتر دالاهو خواهیم بود.