حفاران غیر مجازتنگ هیگون دستگیر شدند/حفاری برای یافتن اشیاء عتیقه

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش زمان شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این هفت نفر در منطقه "تنگ هیگون" در شهرستان کهگیلویه مشغول حفاری غیرمجاز بودند.

وی بیان داشت: تنگ هیگون در حومه شرقی شهر دهدشت واقع شده و از مناطق تاریخی این شهر است.

زمان تصریح کرد: این افراد با داشتن تجهیزات برای یافتن اشیای قدیمی در این تنگه حفاری می کردند.

وی افزود:این افراد کپسول اکسیژن، لباس مخصوص ضد گاز و یک دستگاه گنج یاب به همراه داشتند.

وی افزود: طبق قانون حفاری برای کشف اشیای عتیقه در مناطق تاریخی جرم محسوب می شود.

زمان اظهار داشت: افراد زیادی در این شهرستان برای یافتن اشیای عتیقه اقدام به حفاری غیر مجاز می کنند.

وی بیان کرد: حفظ اشیای تاریخی که قدمت و تاریخ یک قوم را در خود پنهان دارد، وظیفه ای همگانی است.