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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۸:۰۴

در شهرستان کهگیلویه؛

حفاران غیر مجازتنگ هیگون دستگیر شدند/حفاری برای یافتن اشیاء عتیقه

حفاران غیر مجازتنگ هیگون دستگیر شدند/حفاری برای یافتن اشیاء عتیقه

دهدشت - رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه از شناسایی و دستگیری حفاران غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش زمان شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این هفت نفر در منطقه "تنگ هیگون" در شهرستان کهگیلویه مشغول حفاری غیرمجاز بودند.

وی بیان داشت: تنگ هیگون در حومه شرقی شهر دهدشت واقع شده و از مناطق تاریخی این شهر است.

زمان تصریح کرد: این افراد با داشتن تجهیزات برای یافتن اشیای قدیمی در این تنگه حفاری می کردند.

وی افزود:این افراد کپسول اکسیژن، لباس مخصوص ضد گاز و یک دستگاه گنج یاب به همراه داشتند.

وی افزود: طبق قانون حفاری برای کشف اشیای عتیقه در مناطق تاریخی جرم محسوب می شود.

زمان اظهار داشت: افراد زیادی در این شهرستان برای یافتن اشیای عتیقه اقدام به حفاری غیر مجاز می کنند.

وی بیان کرد: حفظ اشیای تاریخی که قدمت و تاریخ یک قوم را در خود پنهان دارد، وظیفه ای همگانی است.

کد مطلب 3685347

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