علی وفاییمقدم در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعدادی افراد غیرمجاز با هدف یافتن اشیای عتیقه در نزدیکی روستای آرند، در یک آبراه فصلی و در مجاورت یک امامزاده اقدام به حفاری کرده بودند.
وی افزود: این افراد برای انجام حفاری از موتور برق و تجهیزات تهویه استفاده کرده بودند که ظاهراً به دلیل خاموش شدن یا کار نکردن فن، شرایط داخل محل حفاری خطرناک شده است.
فرماندار چرام ادامه داد: در جریان این حادثه، چهار نفر در محل حضور داشتند که سه نفر از آنها جان خود را از دست دادهاند و یک نفر نیز برای خروج از محل با مشکل مواجه شده و وضعیت وی تحت بررسی قرار گرفته است.
وفاییمقدم با بیان اینکه علت فوت افراد، مسمومیت با مونوکسید کربن ناشی از خروجی موتور برق و نبود تهویه مناسب اعلام شده است، گفت: یکی از افراد پس از ورود به محل حفاری دچار مشکل تنفسی شده و در بیمارستان تحت مراقبت های ویژه درمانی قرار دارد.
وی با اشاره به محل وقوع حادثه تصریح کرد: این منطقه در نزدیکی یک روستای قدیمی قرار دارد، اما تاکنون داده یا مستندات فرهنگی مشخصی درباره وجود اشیای عتیقه در این محل گزارش نشده است.
هشدار درباره تبلیغات گنجیابی
فرماندار چرام در ادامه با اشاره به تبلیغات گسترده درباره دستگاههای موسوم به طلایاب و فلزیاب، از مردم و بهویژه جوانان خواست تحت تأثیر این تبلیغات قرار نگیرند.
وی گفت: برخی افراد سودجو با تبلیغ دستگاههای غیرمجاز و وعده پیدا کردن طلا و اشیای ارزشمند، مردم را ترغیب میکنند تا در مناطق مختلف اقدام به حفاری کنند، در حالی که بسیاری از این ادعاها پایه و اساس واقعی ندارد.
وفاییمقدم افزود: افراد ممکن است با این تصور که با چند هفته یا یک ماه کار میتوانند به پول هنگفتی دست پیدا کنند، سرمایه و وقت خود را در اختیار این افراد قرار دهند، اما در نهایت نهتنها چیزی به دست نمیآورند، بلکه خود را در معرض خطرهای جدی قرار میدهند.
وی تأکید کرد: مردم نباید فریب شایعات و تبلیغات مربوط به گنجیابی را بخورند، زیرا بخش قابل توجهی از این تبلیغات با هدف کسب سود توسط افراد سودجو انجام میشود.
فرماندار چرام تاکید کرد: حفاریهای غیرمجاز علاوه بر آسیب به آثار و محوطههای تاریخی، میتواند در مناطق کوهستانی، سخت گذر، درهها و محلهای فاقد ایمنی، حوادث جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.
وی در پایان از مردم خواست از ورود به چنین فعالیتهایی خودداری کرده و در صورت مشاهده حفاریهای غیرمجاز، موضوع را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند.
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