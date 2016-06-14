به گزارش خبرنگار مهر،‌ شاید در ماه‌های گذشته سه‌شنبه‌های بدون خودرو را تنها در شبکه‌های مجازی حس می‌کردیم و کمتر شاهد وقوع آن در دنیای واقعی بودیم تا اینکه مهدی جمالی‌نژاد شهردار اصفهان از چهار هفته گذشته تاکنون طلایه‌دار این پویش مردمی شده و این امر زمینه ‌ساز توجه دیگر کارمندان شهرداری و همچنین کارمندان دیگر دستگاه‌های دولتی به این طرح شده است.

دوچرخه‌سواری شهردار اصفهان در سه‌شنبه‌های بدون خودرو به گونه‌ای مورد توجه همگان قرار گرفت که در بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی انعکاس یافته و در یکی از برنامه‌های زنده تلویزیونی مهدی جمالی‌نژاد، ‌شهردار اصفهان به دلیل استفاده از دوچرخه برای کارهای روزانه‌اش در روزهای سه‌شنبه به عنوان چهره شاخص اجتماعی کشور شناخته شد.

در این راستا شهردار اصفهان که معتقد است دوچرخه سواری‌اش در روزهای سه‌شنبه حالت نمایشی نداشته و اقدامی جدی و واقعی است به خبرنگار مهر می‌گوید: نه تنها در روزهای سه شنبه بلکه در دیگر روزهای هفته نیز سعی بر آن دارم که کارهای روزمره خود را با استفاده از دوچرخه پیگیری کنم و استفاده از خودرو را در طول روز به حداقل برسانم.

وی، شهرداری را متولی اصلی روان شدن ترافیک در سطح شهر می‌داند و ادامه می‌دهد: باید توجه داشته باشیم که در این راستا باید کارمندان شهرداری پیشقدم شده و پیشتاز کاهش تردد خودروهایشان در سطح شهر باشند.

شهردار اصفهان که فاز اول طرح پویش مردمی سه‌شنبه‌های بدون خودرو را در قالب تشویقی توصیف می‌کند در خصوص فاز دوم اجرای این پویش مردمی در شهرداری اصفهان نیز ابراز می‌کند: در فاز دوم در شهرداری سه‌شنبه‌های بدون خودرو را اجباری می‌کنیم در عین حال اینکه زیرساخت‌های استفاده از حمل و نقل عمومی را نیز فراهم خواهیم کرد.

منطقه یک و سه شهرداری اصفهان اولین میزبانان شبکه دوچرخه شهر اصفهان

جمالی‌نژاد در خصوص راه‌اندازی شبکه دوچرخه سواری شهرداری اصفهان نیز می‌گوید: تاکنون دو جلسه در خصوص راه‌اندازی شبکه دوچرخه سواری در شهر اصفهان برگزار کرده‌ایم که به دنبال آن به زودی این شبکه در هسته مرکزی شهر و به ویژه مناطق یک و سه شهرداری اصفهان راه‌اندازی خواهد شد.

وی پیش‌بینی کرد شبکه دوچرخه در گام‌های نخست همچون سامانه تندروی اتوبوس مورد اقبال شهروندان قرار نگیرد، اضافه می‌کند: چنانچه این شبکه راه‌اندازی شود و مردم به آن اعتماد کنند شرایط به گونه‌ای فراهم خواهد شد که شهروندان حتی فرزندان خود را نیز برای رفتن به مدرسه،‌خرید و کارهای روزمره با دوچرخه راهی خیابان‌ها کنند.

شهردار اصفهان در پایان از مسئولان و دیگر کارمندان نهادهای اصفهان نیز درخواست کرد تا به کمپین سه‌شنبه‌های بدون خودرو بپوندند تا با کمک هم بتوانند ریه‌های شهر اصفهان را درمان کنند.