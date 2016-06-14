عوارض سنگین و سختگیرانه از ساخت و ساز در باغ ها جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر نظری ظهر سه شنبه در صحن شورای شهر همدان با بیان اینکه عوارض ساخت و ساز در باغات همدان باید به گونه‌ای تصویب شود که بازدارندگی لازم را داشته باشد، گفت: در غیر اینصورت تخریب باغ های همدان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه باغ ها از سرمایه‌های اصلی شهر همدان محسوب می‌شود و باید برای حفظ آن ها تلاش کرد، گفت: توجه به امر شهرسازی و حریم شهر کار یک یا دو نفر نیست بلکه همه متولیان باید سنجیده‌تر کار کنند.

باید برای ایجاد منابع پایدار درآمدی برنامه داشت

رئیس شورای شهر همدان همچنین با بیان اینکه اگر شهرداری همدان وضعیت درآمدی نامطلوبی دارد باید به ادارات برای دریافت حقوق و مطالبات شهرداری فشار وارد کند نه اینکه به شهروندان و مردم برای درآمدزایی فشار مضاعفی داشته باشد، گفت: باید برای ایجاد منابع پایدار درآمدی برنامه داشت.

نظری درباره افزایش تعداد پارکینگ واحدهای تجاری ۵۰ متری نیز گفت: این اقدام سبب افزایش رکود ساخت و ساز در سطح شهر همدان شده و وضعیت درآمدی شهرداری همدان را نسبت به گذشته با وضعیت بدتری مواجه می‌کند.

وی با بیان اینکه نامه‌های متعددی به کمیسیون ماده ۵ برای لغو این مصوبه ارسال شده است، گفت: کمیسیون ماده ۵ باید با نگاه مثبت و توسعه‌ای نسبت به لغو این مصوبه اقدام کند.

عضو شورای شهر همدان نیز با بیان اینکه اولویت‌بندی پروژه‌های شهرداری همدان در ابتدای سال انجام شده و شهرداری باید براساس این اولویت‌بندی عمل کند، گفت: شهرداری نباید حقوق کارکنان شرکتی را برای اجرای پروژه‌ها کاهش دهد.

تخفیفات شهرداری در زمینه عوارض باید از ابتدا تا انتهای سال مشخص شود

محمدرضا الیاسی با بیان اینکه شهروندان از شهرداری همدان سلب اعتماد کرده‌اند، عنوان کرد: تخفیفات شهرداری در زمینه عوارض باید از ابتدا تا انتهای سال مشخص شود.

وی با بیان اینکه در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری همدان ۵۰ بند درآمدزا دیده شده است اما شهرداری همدان به این موضوع توجهی ندارد، عنوان کرد: ساختمان‌های نیمه‌کاره ای در شهر همدان وجود دارد که به سبب ترس مالک از بالا بودن هزینه تمدید پروانه، آنها را رها کرده‌اند.

الیاسی عنوان کرد: شهرداری با ارائه تخفیف به عوارض تمدید پروانه باید ضمن درآمدزایی این پروژه‌ها را نیز تعیین تکلیف کند.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه افزایش پارکینگ برای واحدهای تجاری ۵۰ متری سبب فشار بر مردم و رکود در زمینه ساخت و ساز می‌شود، گفت: کمیسیون ماده ۵ باید در این زمینه تجدیدنظر کند.

ابراهیم مولوی با اشاره به اینکه مکاتباتی برای اصلاح این مصوبه به کمیسیون ماده ۵ ارسال شده است، عنوان کرد: انتظار می‌رود تجدیدنظری در این زمینه از سوی کمیسیون ماده ۵ شکل گرفته و مردم از این فشار مضاعف رها شوند.

شهروندان رغبتی برای پرداخت عوارض به شهرداری همدان ندارند

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر همدان گفت: متاسفانه تعرفه‌ها و محاسبات عوارض مردم به اندازه‌ای سنگین است که شهروندان رغبت و تمایلی برای پرداخت عوارض به شهرداری همدان ندارند.

محمد تبریزی درباره تخفیفات ارائه شده شهرداری همدان در زمینه عوارض نوسازی ‌گفت: این تخفیفات شوکی موقتی است که می‌تواند در زمینه پرداخت عوارض توسط مردم موثر باشد ولی باید با برنامه‌ریزی مناسبی در این زمینه اقدام کرد.

عضو دیگر شورای شهر همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه شهرداری همدان در اقدامی ضمن پرداخت با تاخیر حقوق نیروهای شرکتی، حقوق هر نیرو را از ۲۰۰ تا ۴۲۰ هزار تومان کاهش داده‌است، گفت: این اقدام شهرداری همدان در پرداخت حقوق مناسب نبوده و باید اصلاح شود.

نرگس نورالله‌زاده با بیان اینکه شهرداری همدان باید به پیمانکاران اعلام کند در تاریخ مشخصی برای دریافت مطالبات خود اقدام کنند تا در زمان پرداخت حقوق مشکلی ایجاد نشود، گفت: کاهش حقوق نیروهای شرکتی شهرداری همدان دور از انصاف است.

شهرداری همدان منابع مالی برای پرداخت حقوق ندارد

عضو دیگر شورای شهر همدان نیز با بیان اینکه متاسفانه شهرداری همدان منابع مالی برای پرداخت حقوق ندارد، گفت: شورای شهر باید راهکاری برای بهبود کسب درآمد شهرداری همدان ارائه دهد.

علی رحیمی فر افزود: شهرداری همدان دچار روزمرگی شده و فقط به دنبال درآمدزایی برای پرداخت حقوق است که این امر مشکل‌ساز خواهد شد.

رحیمی‌فر با بیان اینکه مشکلات مالی شهرداری همدان تمامی ندارد، گفت: شهرداری همدان باید در زمینه کسب درآمد و هزینه‌ها تغییر نگرش داشته باشد.

وی اظهار داشت: شهرداری همدان باید هزینه‌ها را کاهش داده و از آغاز پروژه‌های غیرضروری جلوگیری کند تا بخشی از مشکلات مالی از این طریق مدیریت شود.

شهردار همدان نیز با بیان اینکه شهرداری همدان به‌منظور تسریع در جذب منابع مالی و تشویق و ترغیب مردم در پرداخت عوارض تخفیفاتی را در نظر گرفته است، گفت: تخفیفات عوارض شهرداری همدان تا پایان شهریورماه معتبر است.

سیدمصطفی رسولی عنوان کرد: عوارض پروانه ساختمانی عموم شهروندان، عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات، عوارض جرایم ماده صد(اضافه بنا) پس از پرداخت کامل جریمه ماده ۱۰۰ شامل ۲۰ درصد تخفیف می‌شود.

شهردار همدان با بیان اینکه شهرداری همدان به دنبال کسب درآمدهای کوششی است، عنوان کرد: شهرداری همدان برای تحقق بودجه مصوب باید جذب درآمدهای کوششی را در دستور کار قرار دهد.