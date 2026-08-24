به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از هفته دولت مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان نهاوند با حضور در گلزار شهدای باغ بهشت ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای دولت با آرمان‌های بلند آنان تجدید میثاق کردند.

فرماندار شهرستان نهاوند در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: حضور مسئولان در گلزار شهدا صرفاً یک آیین نمادین برای ادای احترام نیست بلکه فرصتی برای بازخوانی عهد و پیمان برای پذیرش مسئولیت سنگین ادامه راه پرافتخار شهدای گرانقدر است.

مجتبی بیرانوند با تاکید بر اینکه امنیت، استقلال و اقتدار امروز کشور مرهون ایثارگری‌های شهدا است، تصریح کرد: مسئولان باید با الگوگیری از سیره و منش شهدا، خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم را در اولویت کاری خود قرار دهند و در مسیر توسعه، سازندگی و گره‌گشایی از مشکلات جامعه با تمام توان گام بردارند.

وی افزود: خدمت به مردم یکی از اصلی‌ترین عرصه‌های تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی است و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف‌ هستند با روحیه جهادی و حضور میدانی در کنار مردم مطالبات آنها را بشنوند و با شناسایی دقیق مسائل برای رفع دغدغه‌های عمومی با جدیت و پشتکار عمل کنند.

فرماندار نهاوند در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از صبوری خانواده‌های معظم شهدا خاطرنشان کرد: خانواده‌های شهدا با صبر و فداکاری خود پرچم ایثار و مقاومت را همچنان برافراشته نگه داشته‌اند و جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به تداوم فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمتگزاری نیاز دارد.

بیرانوند با اشاره به آغاز هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای بازخوانی مسیر خدمت، ارائه گزارش عملکرد به مردم و تبیین اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف است؛ مسیری که براساس شعار امسال هفته دولت، «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» بر خدمت‌رسانی، سازندگی، حل مسائل مردم و تقویت امید در جامعه استوار است.

وی در پایان گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید با روحیه جهادی، مسئولیت‌پذیری و حضور میدانی در کنار مردم باشند و برای تحقق مطالبات و رفع مشکلات آنها از هیچ تلاشی دریغ نکنند.