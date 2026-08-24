به گزارش خبرگزاری مهر، مریم رجوی، سرکرده گروهک تروریستی منافقین، اخیراً بهصورت ویدئو کنفرانسی در پارلمان استرالیا علیه ایران به اتهامپراکنی و سیاهنمایی پرداخته است؛ حال آنکه این گروهک در کارنامه سیاه خود، سوابقی چون ترور و کشتار مردم بیگناه ایران، همکاری نظامی و اطلاعاتی با صدام در جنگ تحمیلی و اقدامات تروریستی و خشونتبار علیه کشورمان را دارد.
با چنین کارنامهای، سؤال روشن این است که پارلمان استرالیا چرا تریبون خود را در اختیار سرکرده یک گروهک تروریستی قرار داده و برای ادعاهای کذب او اعتبار سیاسی میخرد؟ چگونه گروهکی با این سابقه که همچنان در رسانههای خود بر فعالیتهای مسلحانه تأکید میکند، در محافل غربی «دموکراسیخواه» معرفی میشود؟
این اقدام استرالیا عملاً به تطهیر و مشروعیتبخشی سیاسی به منافقین کمک میکند. انتظار میرود وزارت امور خارجه ضمن محکومیت این اقدام، دولت استرالیا را پاسخگو کند؛ چراکه سکوت در برابر چنین رفتارهایی، راه را برای تحریف تاریخ و تطهیر تروریسم هموار میکند.
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