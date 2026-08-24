خبرگزاری مهر - گروه استان ها: ایلام این روزها حال و روز خوشی ندارد و هر رهگذری که از خیابانهای اصلی و فرعی این شهر عبور میکند، با چالههای عمیق، آسفالتهای ترکخورده و حفاریهای رها شده مواجه میشود که این وضعیت نابسامان، سیمای شهر را ناخوشایند کرده و زندگی روزمره شهروندان را با معضلی جدی روبرو ساخته است؛ گویی سالهاست که این خیابانها، از نگاه مهربان ترمیم و بازسازی به دور ماندهاند.
معابر شهری ایلام، روزبهروز فرسودهتر میشوند، هر بار که باران میبارد، عمق چالهها بیشتر و تردد در خیابانها دشوارتر میشود، رانندگان هر روز با خطر پنچری لاستیک، آسیب به سیستم تعلیق خودرو و افزایش هزینههای نگهداری دستوپنجه نرم میکنند، از سوی دیگر، عابران پیاده نیز در کوچهپسکوچههای شهر، با ترس از زمین خوردن و لغزش در مسیرهای ناهموار، قدم برمیدارند؛ بدون شک این وضعیت، زندگی روزمره را برای همه گروههای جامعه با دشواری همراه کرده است.
فرسودگی خیابانها، تنها یک مشکل ظاهری نیست و این وضعیت، سلامت جسمی و روانی شهروندان را نیز نشانه رفته است، چرا که، استهلاک خودروها، افزایش تصادفات، آلودگی صوتی ناشی از تردد روی سطوح ناهموار و استرس ناشی از ترافیکهای سنگین، همگی هزینههای پنهان این بیتوجهی به زیرساختهای شهری محسوب میشوند، هزینههایی که هر روز بر دوش مردم سنگینی میکند و آنها را از آرامش شهری دور میسازد.
سالهاست که مردم ایلام با این واقعیت تلخ زندگی میکنند، وعدههای مسئولان برای ترمیم و بهسازی معابر، همچنان روی زمین مانده است، در این میان، آنچه بیش از همه به چشم میآید، نبود یک برنامه منسجم و عملیاتی برای حل ریشهای این مشکل است، گویی این معضل، به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده که هیچکس به فکر چارهای اساسی برای آن نیست.
باید گفت هر بار که خبری از آغاز عملیات آسفالتریزی در گوشهای از شهر منتشر میشود، امیدی در دل شهروندان زنده میشود، شاید این بار، قرار باشد تغییری اساسی در وضعیت معابر ایجاد شود، اما این امید، به سرعت با تداوم مشکلات و بازگشت دوباره خرابیها، به یأس تبدیل میشود، به گونهای که این چرخه تکراری، اعتماد مردم را نسبت به آینده معابر شهری کاهش داده است.
ایلام با موقعیت راهبردی و همجواری با عراق، همواره پذیرای گردشگران، زائران و مسافران درمانی بوده است و این ظرفیتها، فرصتی ارزشمند برای توسعه اقتصاد استان محسوب میشوند، اما وضعیت آشفته خیابانها، تصویر مناسبی از شهر به نمایش نمیگذارد و مسافران و میهمانان را با چالشهایی در تردد و دسترسی به مراکز درمانی و خدماتی مواجه میکند که این تصویر ناخوشایند، با شأن یک استان میزبان و هممرز در تضاد است و به مرور، اعتماد و تمایل گردشگران برای سفر به این دیار کاهش مییابد؛ گویی که زیباییهای پنهان این استان، در پشت چالههای عمیق و آسفالتهای ترکخورده، گم شدهاند و هیچکس به فکر بیرون کشیدن آنها از این وضعیت نیست.
و در نهایت، این پرسش همچنان بیپاسخ مانده که چه زمانی خیابانهای ایلام، رنگ و رویی تازه به خود خواهند گرفت، چه زمانی سیمای این شهر تاریخی و میزبان، شایسته نام و جایگاه واقعیاش خواهد شد، در این میان، انتظار شهروندان برای یک تحول اساسی در معابر شهری، هر روز طولانیتر از روز قبل میشود، که این انتظار، خود به بخش دیگری از مشکلات این شهر تبدیل شده است.
روزانه ۵۰۰ تن آسفالت وارد شهر میشود
سرپرست شهرداری ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گلایههای مکرر شهروندان درباره وضعیت نامناسب معابر و آسفالت خیابانها، اظهار داشت: فرسودگی آسفالت، وجود چالههای متعدد، حفاریهای رها شده و انباشت نخالههای ساختمانی در نقاط مختلف شهر، واقعیتی است که مدیریت شهری با آن مواجه و نه تنها سیمای شهر ایلام را ناخوشایند کرده، بلکه رفت و آمد شهروندان را هم با دشواری همراه ساخته است.
غلامحسین نوری افزود: این معضلات، حاصل سالها بیتوجهی و فرسودگی زیرساختهای شهری است و به یکباره ایجاد نشده است، اما مجموعه مدیریت شهری با عزم جدی پای کار آمده و برنامهریزی منسجمی برای ساماندهی وضعیت معابر و بهبود کیفیت آسفالتریزی در دستور کار قرار داده است.
نوری گفت: در راستای رفع این معضلات، روزانه به طور میانگین ۵۰۰ تن آسفالت برای ترمیم و بهسازی معابر وارد شهر میشود و برنامهریزی شده تا ظرف یک ماه آینده، بخش قابلتوجهی از چالشهای اساسی آسفالت در خیابانهای اصلی و شریانهای مهم شهر برطرف شود.
سرپرست شهرداری ایلام با تأکید بر اینکه اولویت اصلی، شریانهای اصلی و خیابانهای پرتردد شهر است، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای خرابیها و گستردگی معابر فرسوده، برنامهریزی شده تا ظرف یک ماه آینده، بخش قابلتوجهی از چالشهای اساسی آسفالت در خیابانهای اصلی برطرف شود و پس از آن، عملیات بهسازی کوچهها و خیابانهای فرعی نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه حفاریهای متعدد توسط دستگاههای خدماترسان مانند آب، برق و گاز و طولانی شدن روند ترمیم آنها، یکی از عوامل اصلی تشدید مشکلات آسفالت است، گفت: هماهنگی لازم با دستگاههای مربوطه برای تسریع در ترمیم و جلوگیری از رهاسازی حفاریها انجام شده است.
لکهگیریهای مقطعی مشکل ایودگی معابر ایلام را حل نمیکند
یک کارشناس امور شهری با اشاره به وضعیت نامناسب برخی معابر شهر ایلام، گفت: فرسودگی خیابانها تنها با اجرای لکهگیریهای مقطعی برطرف نمیشود و مدیریت شهری باید برنامهای جامع برای اصلاح زیرسازی، رو امور شهری در گفت و نگهداری مستمر معابر تدوین کند.
حمید کریمی اظهار داشت: وضعیت معابر شهری، یکی از مهمترین شاخصهای سنجش کیفیت مدیریت شهری است و خیابانهای فرسوده علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، هزینههای زیادی را به شهروندان و مدیریت شهری تحمیل میکنند.
وی افزود: چالههای متعدد، ترکخوردگی آسفالت، نشست معابر و حفاریهای رهاشده، مشکلاتی نیستند که در مدت کوتاه ایجاد شده باشند، بلکه نتیجه سالها فرسودگی، ضعف در نگهداری و اجرای پروژههای پراکنده و مقطعی هستند.
این کارشناس با بیان اینکه مشکل معابر ایلام را نمیتوان صرفاً به کمبود آسفالت نسبت داد، گفت: در بسیاری از موارد، چنانچه زیرسازی خیابان مناسب نباشد، حتی آسفالت باکیفیت نیز پس از مدت کوتاهی دچار ترک، نشست و تخریب میشود.
کریمی ادامه داد: پیش از اجرای آسفالت، باید وضعیت بستر خیابان، شبکه دفع آبهای سطحی، تأسیسات زیرزمینی و میزان تردد در آن مسیر بررسی شود. اجرای آسفالت بدون توجه به این عوامل، بیشتر به یک اقدام موقت شباهت دارد و نمیتواند مشکل را به شکل ریشهای برطرف کند.
این کارشناس امور شهری درباره ورود روزانه ۵۰۰ تن آسفالت به شهر ایلام نیز گفت: افزایش حجم آسفالتریزی میتواند در کوتاهمدت بخشی از مشکلات را کاهش دهد، اما مهمتر از میزان آسفالت، نحوه مصرف، کیفیت مصالح، رعایت اصول فنی و نظارت دقیق بر اجرای پروژههاست.
این کارشناس پیشنهاد کرد: برای جلوگیری از حفاریهای تکراری، میتوان سامانهای یکپارچه برای ثبت، صدور مجوز و نظارت بر حفاریهای شهری ایجاد کرد تا مشخص باشد هر دستگاه در چه نقطهای، با چه هدفی و در چه بازه زمانی اقدام به حفاری کرده است.
وی افزود: اجرای طرحهای مشترک میان دستگاههای خدماترسان و استفاده از کانالهای تأسیسات شهری نیز میتواند تعداد حفاریهای مکرر را کاهش دهد، هرچند اجرای این طرحها نیازمند برنامهریزی بلندمدت و تأمین اعتبار است.
وی گفت: در این برنامه باید وضعیت تمام معابر شهر شناسایی و بر اساس میزان خرابی، حجم تردد، اهمیت اقتصادی و خدماتی و شرایط محلات، اولویتبندی شود. همچنین برای نگهداری آسفالتهای اجراشده نیز اعتبار و برنامه مشخصی در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: نگهداری پیشگیرانه، هزینه کمتری نسبت به بازسازی کامل خیابانها دارد. اگر ترکها و خرابیهای سطحی در زمان مناسب ترمیم شوند، از گسترش آسیب و تحمیل هزینههای سنگین به شهرداری جلوگیری خواهد شد.
ایلام سالهاست با خیابانهای فرسوده و وعدههای بینتیجه دستوپنجه نرم میکند و این وضعیت، دیگر برای شهروندان غیرقابل تحمل شده است؛ بنابراین ضرورت دارد مسئولان با عزمی جدی و برنامهای عملیاتی، هرچه سریعتر به فکر چارهای اساسی برای این معضل دیرینه باشند و خیابانهای این شهر تاریخی را به جایگاه واقعی خود بازگردانند.
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