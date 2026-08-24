سکوی رعنا به دنبال اتصال نوآوری به نیازهای مناطق محروم در اینوتکس۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه دانش‌بنیان برکت، محمدامیر معبودی، دبیر سکوی نوآوری اجتماعی «رعنا» با اشاره به دلایل حضور رعنا در اینوتکس، اظهار کرد: سکوی رعنا با هدف حل مسائل مناطق محروم طراحی شده و یکی از مهم‌ترین ارکان تحقق این هدف، بهره‌گیری از ظرفیت تیم‌های استارتاپی و فناور کشور است.

وی افزود: اینوتکس فرصت مناسبی برای تعامل مستقیم با زیست‌بوم نوآوری کشور فراهم می‌کند و امکان معرفی مدل تعاملی رعنا را به طیف گسترده‌ای از بازیگران این حوزه فراهم می‌سازد.

اتصال ایده‌های فناورانه به مسائل واقعی مناطق محروم

دبیر سکوی نوآوری اجتماعی رعنا، مهم‌ترین مزیت حضور در اینوتکس را توسعه شبکه همکاری میان تیم‌های نوآور و مناطق کمتر برخوردار عنوان کرد و گفت: در این رویداد تلاش می‌کنیم نقش تسهیل‌گر را ایفا کنیم تا ایده‌های استارتاپی به مسائل واقعی مناطق محروم متصل شوند و فرآیند حل مسئله از مرحله نظری به مرحله اجرا برسد.

حضور ۱۰ تیم منتخب در حوزه آب سلامت و آموزش

به گفته معبودی، ۱۰ تیم منتخب در غرفه رعنا حضور خواهند داشت که در سه حوزه «آب و انرژی»، «سلامت و سوءتغذیه» و «آموزش و توانمندسازی» فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: میزان انطباق راهکارها با نیازهای واقعی مناطق محروم و آمادگی تیم‌ها برای اجرای طرح‌ها، مهم‌ترین معیار انتخاب این گروه‌ها بوده است. در حال حاضر، هفت تیم قرارداد همکاری رسمی با رعنا امضا کرده‌اند و سه تیم دیگر نیز در مراحل پایانی انعقاد قرارداد قرار دارند.

دبیر سکوی نوآوری اجتماعی رعنا از اختصاص بسته حمایتی ۲ میلیارد تومانی برای تیم‌های برتر خبر داد و گفت: تیم‌های متقاضی می‌توانند با ثبت‌نام و ارائه طرح‌های خود، وارد فرآیند ارزیابی شوند.

وی افزود: کارشناسان و مشاوران حاضر در غرفه، آموزش‌های لازم در حوزه نوآوری اجتماعی و محرومیت‌زدایی را در اختیار تیم‌ها قرار خواهند داد تا زمینه ارتقای ایده‌ها و تبدیل آن‌ها به طرح‌های اجرایی فراهم شود.

«رعنای سوم» در آبان‌ماه برگزار می‌شود

معبودی درباره سومین دوره رویداد رعنا در حوزه آموزش و توانمندسازی اظهار کرد: این رویداد در آبان‌ماه برگزار خواهد شد و حضور در اینوتکس، فرصتی برای شناسایی و تعامل با تمامی فعالان حوزه آموزش و محرومیت‌زدایی است.

وی تاکید کرد: هدف ما این است که هیچ ایده خلاقانه یا تیم توانمندی در کشور از چرخه شناسایی خارج نماند و همه ظرفیت‌های موجود به اکوسیستم رعنا متصل شوند.

امضای سه قرارداد جدید در حوزه آموزش و سلامت

دبیر سکوی نوآوری اجتماعی رعنا از نهایی شدن چند توافق جدید در جریان برگزاری اینوتکس خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود با حضور مدیران موسسه دانش‌بنیان برکت، دست‌کم دو قرارداد در حوزه آموزش و توانمندسازی و یک قرارداد در حوزه سلامت و سوءتغذیه در طول نمایشگاه نهایی و امضا شود.

به گفته وی، این قراردادها زمینه آغاز پروژه‌های عملیاتی جدید در مناطق هدف را فراهم خواهند کرد.