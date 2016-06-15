بیش از ۵۰ کارگاه آموزشی در نمایشگاه قرآن برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی؛ مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت کشور و مدیر کمیته موسسات مردم نهاد قرآنی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مورد برنامههای این کمیته در نمایشگاه گفت: از مهمترین برنامههای کمیته نهادها و مؤسسات مردمی میتوان به برگزاری ۵۰ کارگاه آموزشی در حوزههای مختلف قرآن (هر روز سه کارگاه) با موضوعات مختلف آموزشی مانند سبک زندگی، حفظ، مفاهیم و شبهات قرآنی، کتابت کامل قرآن کریم توسط مخاطبان و بازدیدکنندگان قرآن کریم، برگزاری مسابقات روزانه با موضوعات قرآنی همراه با ارائه جوایز، برگزاری مشاورههای مختلف توسط اساتید و کارشناسان مجرب قرآنی و ارائه آمار و اطلاعات مؤسسات و تشکلهای قرآنی کشور اشاره کرد
وی افزود: برگزاری مسابقات حفظ قرآن کریم توسط نونهالان و کودکان، برگزاری پنج نشست تخصصی قرآن کریم در موضوعات مطرح کشور، ایجاد غرفه عکس یادگاری با نمادها و دکورهای اسلامی قرآنی ویژه کودکان و خانوادهها، برگزاری ختم صلوات و ختم قرآن به صورت روزانه در فضای کلی نمایشگاه و مشاوره و استعدادسنجی قرائت از دیگر برنامههای اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت است.
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «به سوی فهم قرآن» از ۲۴ خرداد ماه تا ۸ تیر ماه مصادف با ۷ تا ۲۲ ماه مبارک رمضان به مدت ۱۶ روز در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) از ساعت ۱۸ الی ۲۳: ۳۰ برگزار میشود.
